Chalobah all’Inter?/ Calciomercato, il centrale del Chelsea per sistemare la difesa

Calciomercato news, Trevoh Chalobah all’Inter per completare la difesa

In questo agosto di calciomercato estivo emergono alcune indiscrezioni interessanti in merito al possibile approdo di Trevoh Chalobah all’Inter in questa finestra di trattative. I nerazzurri, come chiesto a gran voce dal tecnico Simone Inzaghi, avrebbero bisogno di un nuovo difensore centrale per sopperire anche numericamente all’addio di Andrea Ranocchia, trasferitosi al Monza a parametro zero, ed i nomi per completare il reparto arretrato non mancano sul taccuino dei dirigenti interisti.

Marotta e soci si stanno infatti muovendo per provare ad accaparrarsi uno tra Manuel Akanji del Borussia Dortmund, che non apre al prestito e chiede almeno 15 milioni di euro, e Francesco Acerbi della Lazio, che potrbbe accontentarsi di un’operazione low cost per liberarlo. Secondo quanto rivelato dalla stampa britannica del The Athletic, l’Inter starebbe ora pensando pure a Trevoh Chalobah, chiuso al Chelsea dall’arrivo di Koulibaly che dovrebbe far coppia fissa con Thiago Silva.

Calciomercato news, Chalobah all’Inter in alternativa ad Acerbi e Akanji

Le chances di vedere Trevoh Chalobah all’Inter sono ancora tutte da decifrare per questa parte finale della sessione estiva di calciomercato. Protagonista lo scorso anno con i londinesi avendo realizzato quattro reti e fornito un assist vincente in 31 apparizioni complessive tra campionato e coppe, stando ai rumors il ventitreenne Chalobah potrebbe lasciare il Chelsea solamente in prestito secco.

