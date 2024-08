Champions League 2027, niente finale a Milano: San Siro rinuncia

La finale di Champions League del 2027 non si disputerà a Milano, l’ultimo atto della massima competizione europea avrebbe potuto svolgersi anche nel capoluogo lombardo ma alla fine la città ha rinunciato, una decisione che non è stata ancora comunicata in maniera ufficiale ma che sarà resa nota probabilmente al termine di settembre. A riportarlo è SportMediaset, che conferma la mancata volontà di Milano in vista della competizione che avrebbe potuto fare ritorno in Lombardia dopo il celebre derby tra Atletico Madrid e Real Madrid di qualche anno fa: “La scelta di San Siro di rinunciare ad ospitare l’evento sarà resa ufficiale a fine settembre, ma la riapertura della gara tra città per ospitare l’atto finale della competizione non esclude la partecipazione di altre città italiane, il Meazza avrebbe potuto tornare ad essere il palcoscenico della fine 11 anni dopo l’ultima volta”.

Quest’anno invece la finale di Champions League 2025 andrà in scena a Monaco di Baviera e sarà la prima dopo la rivisitazione della coppa europea, della quale oggi sono stati sorteggiati i calendari per tutti i club, incluse le milanesi Inter e Milan, ma anche Juventus, Milan, Atalanta e Bologna.

La massima competizione europea l’ha fatta da protagoniste nelle scorse ore con i sorteggi della nuova Champions League, che a partire dall’edizione in partenza a settembre si disputerà con un unico girone e non più a sei gruppi come accaduto fino allo scorso anno, sabato invece saranno svelati tutti gli incroci con le relative date tra andata e ritorno della massima competizione europea.

La finale di Champions League si disputerà in Germania e mentre l’Italia ha rinunciato a quella del 2027 ritirando la candidatura di Milano, il numero uno della FIGC Gabriele Gravina si concentra sulla candidatura del nostro Paese a disputare gli Europei del 2032.