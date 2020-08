Chanel Totti “a 13 anni è la gemella di mamma Ilary”/ Con papà Francesco al mare

Anche Chanel Totti, figlia di Francesco Totti ed Ilary Blasi, si conquista la copertina di un settimanale sebbene non manchi un pizzico di polemica. La ragazzina ha appena 13 anni ma è già al passo con i tempi pubblicando, come molti ragazzi della sua età, contenuti su TikTok e Instagram e comparendo anche sui social dei genitori amatissimi e molto seguiti. Eppure, la copertina dell’ultimo numero del settimanale Gente ha sollevato un polverone. E’ dedicata proprio alla giovanissima ed a papà Francesco la cover del popolare magazine che titola: “Al mare con papà, a 13 anni Chanel Totti è la gemella di mamma Ilary!”. Nello scatto padre e figlia sono uno di fronte all’altra in acqua. Alla minorenne è stato pixellato per ovvie ragioni il volto ma la somiglianza con la madre Ilary Blasi è palese. Tuttavia è impossibile non notare come si sia dato risalto proprio al suo corpo da adolescente in costume da bagno con la foto che, come commenta anche Giornalettismo, “ne inquadra principalmente la parte posteriore”. Lo stesso portale ha sottolineato come proprio la foto in copertina sessualizzi le sue forme mettendola sul medesimo piano della madre e lasciando intendere in cosa siano simili, dal momento che il volto ne resta coperto.

CHANEL TOTTI E PAPÀ FRANCESCO: LA FOTO AL MARE FINISCE IN COPERTINA

A commentare la copertina di Gente che immortala Chanel Totti in costume da bagno con papà Francesco è stata anche Elisa D’Ospina che su Twitter, pubblicando la cover in oggetto, ha espresso il suo parere critico: “Indispensabile mettere le chiappe di una 13enne in copertina eh?”. Una osservazione che ha aperto la strada a commenti e pareri discordanti. Tornando al servizio che si è guadagnato la copertina del noto settimanale, l’ex calciatore della Roma e della Nazionale è stato immortalato in un momento di relax con la figlia che da poco ha compiuto 13 anni ma in realtà ha trascorso le vacanze insieme al resto della famiglia, quindi con il primogenito Cristian, di 15 anni e con la piccola Isabel di 4 anni oltre che ovviamente con l’immancabile moglie Ilary Blasi. Ed intanto sui social il “Pupone” si trasforma in tenero padre postando la foto dei suoi tre figli e commentando: “La mia vita”.



