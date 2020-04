Chanel Totti sbarca su Tik Tok/ Papà Francesco gli ruba la scena, Ilary Blasi…

Pubblicità

Chanel Totti, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti sbarca su Tik Tok e conquista tutti. Bellissima coma mamma Ilary, lunghi capelli biondi, fisico asciutto e snello, Chanel che compirà 13 anni il prossimo 13 maggio sta già facendo impazzire tutti gli utenti di Tik Tok. Seguita da 21.3mila followers, Chanel pubblica tantissimi video in cui si balla sola o in compagnia delle amiche. I video più gettonati, però, sono quelli girati in famiglia. In particolare, sta diventando virale il filmato in cui balla con papà Francesco, la sorellina Isabel e il fratello Cristian. Sorridenti e felici, l’ex capitano della Roma e i suoi tre gioielli si divertono a muoversi al ritmo di musica conquistando il pubblico di Tik Tok che è pronto ad eleggere totti ballerino dell’anno. Cliccate qui per vedere il video.

Pubblicità

CHANEL TOTTI SU TIK TOK: FRANCESCO TOTTI BALLA CON LEI, MAMMA ILARY BLASI ASSENTE

Lontano dal calcio e con i figli a casa per la quarantena, Francesco Totti trascorre sempre più tempo con Cristian, Chanel e Isabel. Nonostante Cristian e Chanel siano ormai grandi, Totti si diverte a scherzare con loro tuffandosi anche nel loro mondo. Per Chanel, infatti, si è trasformato in ballerino conquistando non solo i followers della figlia su Tik Tok, ma l’intera platea di utenti del social network. Mamma Ilary Blasi, invece, per il momento, mantiene le distanze da Tik Tok. Nei numerosi video pubblicati da Chanel su Tik Tok, infatti, la Blasi non c’è. In compenso, sono diversi i filmati in cui Chanel mostra la sorellina Isabel che, a tre anni, assomiglia sempre di più alla sorella maggiore. Per amore della figlia, dunque, Totti ritrova il suo spirito goliardico trasformandosi in un perfetto ballerino per la gioia degli amanti di Tik Tok.



© RIPRODUZIONE RISERVATA