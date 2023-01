Chanel Totti: “Essere figlia di Ilary Blasi e Totti è complicato”/ “Per chi tifo? Roma! Invece mamma…”

Chanel Totti, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi si sbottona su famiglia e squadra per cui tifa

È una Chanel Totti senza peli sulla lingua quella che si è raccontata di recente nel corso di una diretta su Twitch insieme a una sua amica. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti si è sbottonata sul rapporto con i celebri genitori ma anche sulle preferenze calcistiche.

“Non sono una grande esperta, non so neanche bene chi ci sia ora, ma tifo Roma.” ha ammesso la secondogenita degli ex coniugi Totti, cstando a quanto riporta il Corriere dello Sport. Ha quindi chiarito: “La Lazio? No dai, l’Inter a ‘sto punto… Tra Napoli e Juventus meglio il Napoli”. In merito alle simpatie laziali che Ilary Blasi avrebbe avuto in passato, Chanel ha poi chiarito che: “No, lei non tifa”.

Chanel Totti: “Non è sempre facile essere figlia di Totti e Ilary”

Chanel Totti ha poi continuato a rispondere alle domande poste dai follower. A chi le ha chiesto com’è essere figlia di Totti e Ilary, la quindicenne ha spiegato: “Non è sempre facile, a volte è abbastanza complicato. Ci sono i pro e i contro”. Ha però confermato di avere un rapporto bellissimo con suo padre, per il quale prova un grande amore. Quando infatti le è stato chiesto chi sono i sette re di Roma, lei ha replicato: “Per me è solo uno”, riferendosi appunto a Francesco Totti.

Chanel ha infine raccontato di se qualche altro aneddoto personale, dichiarando: “Non amo i fiori, se proprio mi dovessero fare delle rose le vorrei giallorosse. Abito all’Eur, parte moderna di Roma Sud, non guardo mai i ragazzi fidanzati e non vorrei fare la conduttrice in tv come mia mamma“.











