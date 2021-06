Charlene di Monaco operata alla testa/ Non festeggerà l’anniversario con Alberto

La Principessa Charlene di Monaco è stata operata per la seconda volta alla testa. Dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico il mese scorso per una grave infezione otorinolaringoiatrica contratta in Sudafrica, per alcune complicazioni, la Principessa è stata sottoposta ad una nuova operazione chirurgica che non le consentirà di tornare nel Principato per festeggiare i dieci anni di matrimonio con il marito Alberto. Come fa sapere il Corriere della sera, a causa del nuovo intervento, la Principessa dovrà restare nel Paese in cui è cresciuta per sottoporsi ad una serie di cure mediche. Non si sa ancora quando la Principessa Charlene potrà tornare nel Principato non potendo ancora viaggiare. A raggiungerla, così, saranno il marito e i figli come accaduto in occasione del primo intervento.

Lino Banfi: "Mia nipote si sposa, celebrerò il rito civile"/ "Con mia moglie Lucia.."

La Principessa Charlene di Monaco operata: il comunicato ufficiale

La Principessa Charlene di Monaco, attraverso una comunicazione ufficiale fatta pervenire a People, ha espresso tutto il proprio dispiacere per l’impossibilità di festeggiare il decimo anniversario di matrimonio con il Principe Alberto che cadrà il 1° luglio. «Quest’anno sarà la prima volta che non sarò con mio marito per il nostro anniversario di nozze a luglio, il che è difficile e mi rattrista – si legge nel comunicato pubblicato da People – . Tuttavia io e Alberto non abbiamo avuto altra scelta che seguire le istruzioni del team medico, anche se è stato estremamente difficile. Lui è stato il supporto più incredibile per me». «Le mie chiacchierate quotidiane con Alberto e i miei figli mi aiutano a tenere alto il morale ma mi manca molto la loro presenza. Sono stata fortunata a ricevere la loro visita in Sudafrica ed è stato meraviglioso vederli, non vedo l’ora di essere di nuovo insieme a loro», ha concluso la Principessa Charlene.

LEGGI ANCHE:

Lino Banfi: "Porca puttena gridato da Immobile? Una liberazione"/ "Prima del match.."Celebrity Hunted 2, chi ha vinto? Elodie e Myss Keta/ "Siamo super contente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA