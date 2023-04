Charlie Gnocchi attacca Tavassi: “Al GF Vip è stato furbo, ha diviso la casa”/ “Romita? Non mi ha capito”

Charlie Gnocchi, nuove rivelazioni dopo il GF Vip: frecciatine ad Attilio Romita e non solo

Charlie Gnocchi torna a parlare della sua avventura al Grande Fratello Vip 7. Lo fa nel corso di un’intervista rilasciata a Tvpetutti, dove lancia anche qualche frecciatina ad alcuni ex coinquilini. Dopo essersi detto contento per la vittoria di Nikita, anche se ancor più felice sarebbe stato di veder trionfare Antonella Fiordelisi, Charlie ha rivelato con chi ha stretto di più in Casa. Lì è arrivata la prima frecciatina: “Ho legato di più con Salatino, Patrizia, Antonella, Onestini, Nikita, Sarah, Ginevra, Oriana, Pamela, Alberto ed Elenoire. Con Antonino e Daniele c’era un bel rapporto all’inizio, poi è successo qualcosa…”

Charlie Gnocchi non svela cosa sia accaduto con Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro, e appare poi lampante l’assenza, in questa lista, di un altro compagno d’avventura: Attilio Romita.

Charlie Gnocchi contro Edoardo Tavassi: “Al GF Vip è stato bravo e furbo”

Inizialmente inseparabili, anche tra Charlie e Romita è poi accaduto qualcosa, tanto che Gnocchi rivela: “Attilio Romita era il collega ideale per cultura e stile, poi ci siamo persi… non mi ha capito.” Anche in questo caso non scende nei dettagli, che invece usa per spiegare il motivo per il quale non ha apprezzato il percorso di Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip.

Di lui Charlie Gnocchi ha detto: “Tavassi è stato molto bravo e furbo. Ha preso il mio posto come animatore non senza qualche piccolo sotterfugio. Purtroppo siamo due cose molto diverse… io ho sempre cercato di includere e fare gruppo, lui ha diviso la casa in fazioni. Tuttavia, ammetto la sua pazzia e la sua forza!” Un’opinione, quella di Gnocchi, simile a quella recentemente rivelata anche dall’opinionista Sonia Bruganelli.

