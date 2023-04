GF Vip, Sonia Bruganelli e il giudizio su Edoardo Tavassi

Anche quest’anno Sonia Bruganelli si è rivelata grande protagonista nello studio del Grande Fratello Vip. Riconfermata per il secondo anno consecutivo dopo il debutto nella precedente edizione, l’opinionista del reality non si è mai risparmiata e ha sempre espresso il suo pensiero con la trasparenza e la schiettezza che la contraddistinguono. A finire nel suo mirino, in particolare, è stato più volte Edoardo Tavassi, da lei definito subdolo e manipolatore nell’iconica sfuriata in diretta contro il concorrente, nel corso di una puntata.

Ora Sonia Bruganelli, al settimanale Chi, torna a parlare del comportamento di Tavassi senza cambiare opinione sul suo conto: “Il GF Vip secondo me è cambiato con l’arrivo di Edoardo Tavassi. All’inizio era un ragazzo divertente, poco alla volta ha creato questa divisione nettissima fra chi era a suo favore e chi no. Da lì sono mutate molte cose, come il rapporto fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: sono stati accusati di litigare troppo quando, in realtà, era Tavassi a influenzare Donnamaria“.

GF Vip, Sonia Bruganelli stronca Tavassi "manipolatore"/ "Influenzava Donnamaria e…"

Sonia Bruganelli: “Edoardo Tavassi il concorrente più manipolatore“

Secondo Sonia Bruganelli, dunque, Edoardo Tavassi avrebbe fatto di tutto per manipolare Edoardo Donnamaria ed indirizzarlo contro Antonella Fiordelisi, con la quale le litigate sono state frequenti. L’opinionista del Grande Fratello Vip ritiene infatti che, con l’ingresso del fratello di Guendalina nella Casa, le cose siano cambiate decisamente: “Prima c’era un cast vario, c’erano diverse dinamiche: con Tavassi è cambiato il meccanismo, sono cambiata anch’io e ho fatto la mia famosa sfuriata. È stato il concorrente più manipolatore“.

Ora però che i giochi sono fatti e le telecamere della Casa sono spente, come procederà il rapporto tra Tavassi e Donnamaria fuori dalla Casa? Una foto sembra dimostrare come la loro amicizia non sia stata minimamente scalfita dalle dinamiche del reality, ma il loro legame resta in bilico anche per via di Antonella Fiordelisi. Tra i ‘Donnalisi’ l’amore procede a gonfie vele: Tavassi riuscirà a chiarirsi con Antonella, andandole incontro pur di salvaguardare la grande amicizia creata con il volto di Forum?











