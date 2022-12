Charlie Gnocchi licenziato dalla radio/ Sonia Bruganelli lo difende a RTL 102.5

Charlie Gnocchi licenziato dalla radio

Conclusa l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Charlie Gnocchi è tornato alla sua vita ritrovandosi senza lavoro in radio. Charlie Gnocchi, anche all’interno della casa, ha sempre espresso la voglia di tornare a fare a la radio, ma ad oggi, tale possibilità sulle frequenze di RTL 102.5 pare non esserci. Gnocchi ha già rivolto un appello al presidente Lorenzo Suraci non trovando, tuttavia, almeno per il momento, la porta aperta. Creativo e con tante idee da realizzare, Gnocchi considera la radio “casa sua” ed è in quella casa che vorrebbe tornare dopo aver trascorso tre mesi nel bunker di Cinecittà.

GF Vip, Luca Salatino deluso da Edoardo Donnamaria?/ Il web: "Gli ha detto che..."

Un desiderio forte quello di Gnocchi che Sonia Bruganelli ha preso a cuore rivolgendo un appello in diretta a RTL 102.5 chiedendo che a Gnocchi venga data la possibilità di poter tornare a fare radio. Oltre a Sonia Bruganelli, altri volti noti hanno difeso Gnocchi come Maria Teresa Ruta e Costantino Vitagliano.

Le parole di Sonia Bruganelli per Charlie Gnocchi a RTL 102.5

“Più che un appello farei una preghiera: dopo questi tre mesi nella casa del Gf è provato. Non si può abbandonare una persona devastata in questo modo. È una questione di umanità”, sono le parole che Sonia Bruganelli ha rilasciato a RTL 102.5 e ai suoi giornalisti tra cui Francesco Fredella difendendo Charlie Gnocchi. A schierarsi con quest’ultimo anche Maria Teresa Ruta: “Vorrei spezzare una lancia per il mio Gnocchi perchè ha due mogli da mantenere e necessità di questo sano lavoro e se necessità lo faccio io il programma con Gnocchi”.

A lanciare un appello al presidente Lorenzo Suraci affinchè dia una nuova possibilità a Charlie sono anche Raffaella Fico, Michele Cucuzza e Costantino Vitagliano. Cosa accadrà adesso? Gnocchi tornerà in radio? E’ quello che si augura Gnocchi che, nel frattempo, sul proprio profilo Instagram, pubblica i suoi famosi disegni.

LEGGI ANCHE:

GF Vip 2022, quando scade il contratto dei concorrenti?/ Luca Onestini svela che...Dana Saber choc: "Amo Putin, è il mio uomo ideale"/ É bufera: scatta la squalifica?

© RIPRODUZIONE RISERVATA