Charlie Gnocchi “rifiutato” da Rtl 102.5/ Video gag, pres. Suraci: “Sei un parac*lo!”

Charlie Gnocchi, dopo l’eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha espresso il desiderio di fare radio, tornando in onda su Rtl 102.5. Questa mattina, dunque, armato di buona volontà, l’ormai ex vippone si è presentato presso la sede della prima radiovisione d’Italia, imbattendosi nel presidente Lorenzo Suraci. Il loro incontro è stato filmato e pubblicato sui social media dell’emittente e sta già raccogliendo una valanga di commenti e di reazioni, complice anche e soprattutto il contenuto del video e la reazione a dir poco sorprendente di Suraci.

Ma procediamo con ordine. La prima scena mostra Charlie Gnocchi citofonare a Rtl 102.5 e dalla porta d’ingresso della sede esce poco dopo il presidente dell’emittente, che saluta con un sorriso il fratello di Gene Gnocchi. Dopodiché, Charlie dice: “Sai, la radio è la mia casa…”. Suraci, con prontezza, lo corregge: “No, la radio era la tua casa…“. A quel punto, Gnocchi rilancia (“Ho due mogli e tre figli da mantenere…”), sotto lo sguardo perplesso del patron della radiovisione.

CHARLIE GNOCCHI VUOLE TORNARE A RTL 102.5, IL PRESIDENTE SURACI LO “LIQUIDA”: “NON POSSIAMO FARE LA RADIO CON I PARAC*LI!”

Nonostante la resistenza dimostrata dal presidente Suraci, Charlie Gnocchi è comunque riuscito a guadagnare l’accesso in sede a Rtl 102.5 “per un caffè” e, contestualmente, si è “candidato” per “una parte, uno spazio, una rubrichetta”. Lorenzo Suraci è stato, tuttavia, categorico: “Non è che sia così semplice riaprire il mondo della radio, anche perché adesso è manifesto che sei un po’ parac*lo! Che facciamo, la radio con i paraculi?”. Annuendo e dandogli ragione, Charlie Gnocchi ha finto di desistere, salvo poi ripresentarsi agli occhi di Suraci in ogni contesto: davanti alla macchinetta del caffè, in bagno, ancora nel suo ufficio.

Fino a quando il patron di Rtl 102.5, esasperato, ha sbottato: “Charlie Gnocchi, non puoi adesso massacrarmi ogni minuto qua in radio! Finiscila! Non ti sopporto più! Basta, Charlie, basta! Non è possibile! Torna al Grande Fratello Vip!“. Una gag divertente, che ha mostrato anche la grande complicità esistente tra i protagonisti del video.

