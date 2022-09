Charlie Gnocchi, liti e gesti toccanti al GF Vip 7/ “Non mi avete fatto dormire…”

Charlie Gnocchi e Wilma Goich, il duetto che stupisce i fan

Charlie Gnocchi ha conquistato tutti per la sua simpatia. Nelle scorse ore nella casa del Grande Fratello Vip Charlie ha sfoggiato un talento nascosto. Il fratello di Gene Gnocchi è riuscito a coinvolgere Wilma Goich in un divertente siparietto. Charlie ha intonato “Mamma son tanto felice” e subito dopo ha attaccato Wilma. Un momento divertente che è diventato subito virale in rete e che ha messo in luce le capacità canore di Charlie. Proprio pochi istanti prima, Wilma Goich si era commossa parlando di sua figlia, scomparsa prematuramente a causa di una malattia. Charlie è riuscito però a riportarle il sorriso e i due hanno intonato una serie di canzoni popolari. Sui social in molti hanno sottolineato l’atteggiamento positivo di Charlie, sempre pronto a portare il buonumore agli altri tenendosi lontano dalle discussioni e dalle polemiche.

Finora Charlie Gnocchi sta giocando bene le sue carte rivelandosi uno dei personaggi rivelazione di questa nuova edizione del reality. La sua amicizia con Luca Salatino ex tronista di Uomini e Donne, i consigli al coinquilino Marco Bellavia al quale ha raccontato di sentirsi perfettamente a suo agio in una casa con ’20 deficienti, nel senso buono del termine, con una piscina e una sauna tutta per me’, il legame con tutti i vipponi fino allo scherzo di cui è rimasto vittima.

Nei giorni scorsi, Charlie Gnocchi ha reagito male allo scherzo architettato da Nikita Pelizon e Edoardo Donnamaria ai suoi danni. Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una piccola baruffa che ha visto arrabbiarsi per la prima volta Charlie Gnocchi. Nikita e Edoardo si sono divertiti a poggiare una cipolla sul cuscino di Gnocchi, il quale, pochi minuti dopo, per il forte odore si è svegliato ed è andato su tutte le furie.

Charlie ha rincorso Edoardo con la stecca di biliardo ma a quel punto Nikita ha confessato di aver organizzato lei lo scherzo scagionando così il coinquilino: “Sono stata io, non volevo ti arrabbiassi”. Charlie non ha accettato le scuse: “É stato uno scherzo imbecille, sei un’imbecille”, le ha urlato contro. Nikita Pelizon è corsa in giardino e si è messa a piangere in quanto sorpresa dall’inaspettata reazione di Charlie Gnocchi. Charlie Gnocchi poco dopo se l’è presa anche con Luca Salatino, “Ora ho capito chi sei”. Anche Giovanni Ciacci ha rimproverato duramente Nikita Pelizon anche se il suo atteggiamento non ha convinto la rete. Tra i due è poi tornato il sereno e Charlie, perdonando Nikita, ha aggiunto: “A me gli scherzi piacciono” dice Charlie, ma “non mi avete fatto dormire, mi avete fatto arrabbiare e non mi avete nemmeno fatto ridere!”

