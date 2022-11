Charlie Gnocchi positivo al covid, come sta oggi?/ Televoto annullato e…

Charlie Gnocchi abbandona la casa del GF Vip, cosa succede?

Charlie Gnocchi è salvo dall’eliminazione. Nelle scorse ore il concorrente del Grande Fratello Vip è risutlato positivo al covid e ha dovuto lasciare temporaneamente la casa. Stessa sorte per Patrizia Rossetti, Luca Onestini e Attilio Romita, risultati positivi al covid. Per questo motivo la produzione ha deciso di annullare il televoto che vedeva coinvolto anche Charlie Gnocchi. Probabilmente Charlie Gnocchi poteva finire alla gogna dopo alcuni scivoloni e gaffe fatte in questi mesi che non sono stato gradite dal pubblico.

Nel comunicato ufficiale del programma si legge: “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile. La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio”. Al momento non sappiamo quali siano le condizioni di salute di Charlie Gnocchi anche se sembra che l’uomo non avesse accusato particolari sintomi nei giorni scorsi. Pertanto per lui sarà stato un fulmine a ciel sereno sapere di aver contratto il virus.

Charlie Gnocchi nei giorni scorsi si è confrontato con gli altri Vipponi sulla delicata situazione di Luca Salatino. Stando a quanto trapelato dal concorrente, Luca avrebbe problemi diversi dalla depressione. Charlie Gnocchi ha infatti lasciato intendere che Salatino potesse aver avuto problemi di tossicodipendenza: “Luca ha avuto una clip sul fatto che piange, ma io non parlo. Io parlo solo a lui. Gli ho detto ‘voglio che gli altri non sappiano niente, sappiamo io e te’. Nessuno può sapere questa cosa, la verità la sappiamo io e lui”. Luca Salatino ha avuto spesso dei momenti di crisi e proprio nella scorsa puntata la fidanzata Soraia è intervenuta dandogli un ultimatum: o smetteva di piangere o era meglio per lui tornare a casa. Charlie Gnocchi ha rivelato: “Luca ha un problema che è quello del piangere, diceva a noi che non voleva più stare qui. Io e Amaurys gli abbiamo detto ‘se tu esci usciamo anche noi’. C’era anche George quando dicevamo che saremmo usciti se usciva Luca. Poi a George ho detto che è troppo giovane per capire certe tematiche”.

Poi la rivelazione bomba: “A George non gli ho detto che non capisce nulla, ma che essendo un ragazzino, certe cose delicate che sono relative alla depressione, alla toss… Nikita! Nikita guardami bene. Luca c’ha problemi che non sono quello di… Quando io ho parlato con Luca ho capito che ci sono problemi diversi e alcuni sono legati alla depressione”.











