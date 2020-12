Charlie McDowell, fidanzato Lily Collins/ Matrimonio nel 2021? “Non vedo l’ora…”

Tutti i fans di Lily Collins che sognano di conquistare il cuore dell’attrice devono mettersi l’anima in pace. Nella vita della figlia di Phil collins, protagonista del film “Biancaneve”, in onda oggi in prima serata su Raiuno, c’è anche un grande amore, quello per il regista Charlie McDowell con cui vive una splendida storia d’amore che, nel 2021, potrebbe essere coronata dai fiori d’arancio. Il matrimonio, infatti, è tra i progetti della coppia e ad annunciare il fidanzamento ufficiale è stata la stessa Lily Collins che, lo scorso settembre, ha pubblicato la foto di un dolce bacio con il fidanzato mostrando ai followers l’anello di fidanzamento. “Ti ho aspettato per tutta la mia vita e non vedo loro di passare la nostra vita insieme“, ha scritto l’attrice condividendo con i fans la sua felicità.

Charlie McDowell e Lily Collins, presto dei figli insieme?

Romantica e sentimentale, in Charlie McDowell, Lily Collins ha trovato l’amore della sua vita con cui si è mostrata serena e sorridente sui social per Natale. Molto innamorata del compagno, l’attrice non nasconde il desiderio di avere presto dei figli considerando il regista con cui fa coppia fissa da qualche tempo, l’uomo giusto con cui mettere su famiglia. “Un giorno vorrei avere dei figli e so che è possibile. Ho avuto il privilegio di lavorare con attrici che sono anche ottime madri e hanno trovato un giusto equilibrio: portano i bambini sul set o organizzano le riprese durante le vacanze estive. Troverò di sicuro il modo di fare entrambe le cose”, ha raccontato la Collins in un’intervista rilasciata a Io Donna.





© RIPRODUZIONE RISERVATA