Charlize Theron/ “Vivevo in un seminterrato, ero molto depressa. Ma poi…”

Tra le migliori attrici in circolazione, Charlize Theron è la protagonista di Non succede, ma se succede…, comedy diretta da Jonathan Levine in sala dal 10 ottobre 2019. La sudafricana, naturalizzata statunitense, si è raccontata a tutto tondo in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, tornando sul periodo pre-successo. In pochi sanno che la modella, prima di diventare una star di Hollywood, era una promessa del mondo della danza, ma un infortunio al ginocchio la costrinse ad abbandonare il sogno di diventare un’etoile: «Ero molto depressa, mia madre arrivò dal Sudafrica. Vivevamo nel seminterrato di un edificio, senza finestre e ci potevamo permettere di mangiare solo ciambelle. Mi confortò e, per la prima volta, mi confidò che non aveva mai pensato fossi una brava ballerina, ma aveva visto come ero riuscita a emergere». Fu proprio la madre a consigliarle di provare l’esperienza a Hollywood, notando in lei doti recitative più che interessanti…

CHARLIZE THERON: “SINGLE PER 7 ANNI, NON NE POSSO PIU'”

Come già confessato in passato, Charlize Theron ha poi spiegato ai microfoni di Vanity Fair di essere stata single per sette anni ma «adesso…non se ne può più. Non mi sento di dare consigli in tema di relazioni e anche quando recitò in una commedia romantica mi capita di sentirmi perdente perché, almeno fino a oggi, le mie storie non hanno avuto un lieto fine». L’attrice, volto di film cult come Hancock e Biancaneve e il cacciatore e Prometheus, ha poi parlato della sua particolare situazione: «A volte essendo una star si rischia di rimanere isolati. E, poi, io sono una donna ‘vecchia scuola’, non amo gli incontri su internet, preferisco che qualcuno mi venga presentato o fare conoscenza di persona, con un incrocio di sguardi. Mi considero piuttosto cinica, ma alla fine ho forse il cuore tenero».

