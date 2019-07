Charlotte Casiraghi è incinta/ Pancia in mostra dopo il sì con Dimitri Rassam

Charlotte Casiraghi non si nasconde più e a poche settimane dalle nozze con Dimitri Rassam svela di essere incinta. La notizia, supportata da immagini più che eloquenti, è stata lanciata dal settimanale Chi, che ha immortalato la figlia di Caroline di Monaco in spiaggia, in splendida forma nel suo costume intero di colore nero, ma accompagnata da un tenero pancino. Le immagini sono state scattate in Corsica, dove Charlotte si è concessa qualche giorno di relax. Per Charlotte e Rassam quello che nascerà nei prossimi mesi è il secondo figlio dopo Balthazar, nato nell’ottobre del 2019. La coppia, si legge su Today, ha così deciso di aggiungere un nuovo membro alla già allargata famiglia, dal momento che Charlotte, 33 anni, ha un altro figlio di cinque anni e mezzo, nato dalla sua relazione con l’attore Gad Elmaleh, e Dimitri Rassam è padre della piccola Darya, nata dal suo precedente matrimonio con la modella di origini russe Masha Novoselova.

CHARLOTTE RAGGIANTE IN RIVA AL MARE

Occhiali da sole sulla testa, costume nero, capelli legati e un sorriso che dice tutto: Charlotte Casiraghi appare raggiante nelle immagini che la immortalano sul settimanale Chi con una rotondità tutt’altro che sospetta. Lo scorso 29 giugno la figlia di Caroline e Dimitri Rassam si sono detti sì con una cerimonia religiosa, che ha fatto seguito al rito civile celebrato esattamente un mese prima. Un’estate che per i Grimaldi è particolarmente ricca di impegni e novità, dal momento che a meno di un mese dal secondo sì di Charlotte, è stata celebrata l’unione tra Louis Ducruet e Marie Chevallier, che si sono sposati ieri con una cerimonia nella Cattedrale di Saint-Nicolas a Monaco. E dopo ben tre matrimoni in meno di sessanta giorni, la famiglia si prepara ad aprire le porte al secondogenito di Charlotte, che potrebbe venire alla luce già nei primi mesi del 2019. Nuove immagini della futura mamma bis sono attese il prossimo 3 settembre, quando festeggerà il suo 34 esimo compleanno.

LE IMMAGINI DI CHARLOTTE CASIRAGHI SU CHI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit) in data: 30 Lug 2019 alle ore 1:53 PDT





