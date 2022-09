Charlotte Lazzari, moglie Kledi Kadiu/ “La donna che ho sempre desiderato”

Charlotte Lazzari, chi è la moglie di Kledi Kadiu

Charlotte Lazzari, ballerina e insegnante di yoga, è la moglie di Kledi Kadiu. Dopo 5 anni e una figlia, Lea nata nel 2016, la coppia si è sposata il 28 giugno 2018. “Grazie a tutti i nostri amici che hanno condiviso questo giorno per me molto importante, un giorno che non credevo sarebbe mai arrivato. L’amore per Charlotte e per la nostra meravigliosa Lea, le parole che hanno introdotto la cerimonia, l’affetto delle nostre famiglie e dei nostri amici venuti da vicino e da lontano hanno coronato il nostro amore e reso tutto perfetto. Grazie per l’esplosione di emozioni che mi avete regalato. Grazie a Charlotte per essere la donna che ho sempre desiderato e per avermi reso padre della nostra Lea”, ha scritto lo storico ballerino di Amici sui social nel giorno del loro matrimonio. Ad agosto 2021 è nato il loro secondo figlio, Gabriel.

Kledi e la moglie Charlotte sulla malattia del figlio Gabriel/ "Un calvario"

Charlotte Lazzari, la carriera e il primo incontro con Kledi

Charlotte Lazzari è nata nel 1992 da padre italiano e da madre francese. Si è diplomata presso l’Accademia Teatro alla Scala di Milano, dopo aver studiato presso l’École Supérieure de Danse Rosella Hightower a Cannes. Charlotte ha danzato anche presso la Scuola del Balletto di Toscana a Firenze e allo Staatsoper di Hannover. Oggi è istruttrice di yoga (Odaka Yoga) e di danza. Il grande seguito sui social – oltre 30 mila followers su Instagram – e la forte domanda di lezioni da poter seguireonline durante il lockdown, hanno spinto Charlotte a creare la community WonderYogi. Charlotte e Kledi, 18 anni più grande di lei, si sono incontrati durante una cena nel 2015, nel periodo in cui lui era docente di Amici di Maria De Filippi. Dopo le nozze Charlotte e Kledi si sono trasferiti a Rimini, dove vivono con i due figli.

