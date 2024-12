Kledi Kadiu torna in tv ospite di “This is Me“ per un’occasione davvero speciale: ricordare gli anni trascorsi in qualità di ballerino professionista nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Una partecipazione che gli ha cambiato la vita, visto che Kledi è diventato un personaggio popolarissimo ed amatissimo in Italia spiccando così il volo nel panorama artistico. La data è sempre stata la sua più grande passione, ma il suo successo è arrivato grazie allo zampino di Maria De Filippi che lo nota nel programma “Buona Domenica” condotto da Maurizio Costanzo.

“Vide un mio passo a due e in testa le scattò qualcosa. Mi disse di fare un balletto nella sua trasmissione, C’è Posta per te” – ha raccontato il ballerino ospite di “E’ sempre mezzogiorno” da Antonella Clerici. Dopo quel balletto è cambiata per sempre la sua vita, visto che Kledi Kadiu è diventato popolare conquistando l’attenzione e il cuore del pubblico italiano,

Kledi Kadiu, da Amici ad oggi: “la danza in Italia sta vivendo un ottimo periodo

Un passo di danza può cambiarti davvero la vita. Lo sa bene Kledi Kadiu, il ballerino e coreografo che dopo aver ballato per Maria De Filippi a C’è posta per te inizia una carriera di grande successo in televisione. Poco dopo approda nella scuola di Amici ricoprendo il ruolo di ballerino professionista per tantissime edizioni. Inutile nascondere che lo zampino di Maria De Filippi è stato determinante nella carriere del ballerino che ancora oggi ha un rapporto bellissimo con la conduttrice.

Le chiedo consigli” – ha rivelato Kledi Kadiu dalle pagine di Diva e Donna precisando – “Le sarò sempre grato soprattutto di aver valorizzato il mio talento: niente mi è stato regalato”. La danza è ancora oggi la sua più grande passione e parlando proprio di questa disciplina ha detto: “sta vivendo un ottimo periodo in Italia. Grazie anche alla televisione. Attualmente ci sono quasi un milione e cinquecentomila ragazzi che studiano danza nelle scuole, più del calcio”.

