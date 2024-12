Charlotte Lazzari è la moglie di Kledi Kadiu, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. I due condividono la passione per la danza, visto che in passato Charlotte è stata una ballerina e ha studiato presso l’École Supérieure de Danse Rosella Hightower di Cannes. Oggi Charlotte ha lasciato il mondo della danza per dedicarsi alla professione di insegnante di yoga. Una passione che ha trasformato in un lavoro riscuotendo anche un notevole successo online grazie alla piattaforma Wonder Yogi.

Chi è Anbeta Toromani ospite a This Is Me/ Curiosità sull’incontro che ha cambiato la sua vita

Il successo della piattaforma online, infatti, è stato tale da portare Charlotte ad aprire anche una sede fisica della sua Wonder Yogi per soddisfare le tantissime richieste dei clienti e dei follower. L’incontro tra i due avviene nel 2015 e da allora non si sono mai più lasciati. Anzi Charlotte e Kledi sono follemente innamorati e dalla loro unione sono nati anche due figli: Lea e Gabriel.

Anbeta Toromani, chi è la ballerina di Amici e cosa fa oggi/ Il rapporto con Kledi: "Mi ha cambiato la vita"

Charlotte Lazzari e Kledi Kadiu e la malattia del figlio Gabriel

Discreti e riservati, Charlotte Lazzari e Kledi Kadiu hanno vissuto il loro amore sempre lontano dal clamore mediatico e dal mondo del gossip a conferma del carattere schivo dell’ex ballerino di amici. I due hanno parlato della loro vita privata e familiare solo in occasione di un dramma, quando hanno scoperto che il secondo figlio Gabriel si è ammalato di meningite. Un dolore immenso che i due hanno deciso di raccontare pubblicamente con la speranza di essere d’esempio per tutte quelle che famiglie che hanno affrontato o dovranno affrontare un tale dramma.

Kledi Kadiu, confessione amara: "Mia nonna per farci mangiare..."/ E svela un retroscena su Maria De Filippi

Kledi ospite di Verissimo da Silvia Toffanin ha parlato della malattia del figlio. “La sua gioia di vivere ci sorprenderà. Passo dopo passo sta andando bene” – ha detto il ballerino. Un messaggio anche da parte della mamma Charlotte : “un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte. Ti racconterò i momenti in cui lo siamo stati insieme”.