Charlotte Siné, fidanzata Charles Leclerc/ Lei dietro addio alla storica compagna?

La fidanzata di Charles Leclerc è Charlotte Siné, viene considerata da molti la causa dell’addio alla storica compagna Giada Gianni. La ragazza è una modella e influencer, figlia del direttore generale del Societe des Bains de Mer, la società di intrattenimento del Principato di Monaco, Emmanuel Siné. Secondo alcuni la ragazza conoscerebbe il pilota della Ferrari ormai da diverso tempo e a fare da tramite sarebbe stata proprio Giada sua amica. Addirittura Oggi aveva pubblicato alcune foto in discoteca che mostravano i tre insieme con quindi la sensazione che oggi le cose tra le due ragazze non siano proprio tranquillissime.

La Gianni era insieme a Leclerc dal 2015, quando ancora questi non aveva raggiunto la notorietà di oggi. Insieme erano stati protagonisti anche di strepitosi viaggi come mostrato sui social network. Era stata poi proprio la ragazza campana a specificare su Instagram: “Charles Leclerc mi ha lasciata. Vuole dedicarsi solamente alla Ferrari”. Poco dopo è arrivata però la notizia della storia con la Siné che ha ribaltato tutto e fatto aumentare il mistero in merito al vero motivo della fine della loro relazione.

