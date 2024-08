Si avvicina il GP d’Italia e in casa Ferrari l’entusiasmo è alto per un fine settimana che si preannuncia tutto da vivere. La Ferrari d’altra parte arriva a Monza con la carica giusta, dopo l’ultimo podio firmato Charles Leclerc e il quinto posto conquistato da Carlos Sainz in Olanda. I due piloti, ora, vogliono provare a fare il salto di qualità, complice il buon momento e l’entusiasmo palpabile tra i tifosi. “In Olanda il podio è stato inaspettato”, ha detto Leclerc ai microfoni di Sky Sport. “Ma qui portiamo aggiornamenti e sarebbe bello ripetere la vittoria di cinque anni fa”.

A fargli da eco il collega Sainz, che rilancia ambizioni e voglia di superare i propri limiti in vista del GP: “Su un circuito più favorevole e con gli aggiornamenti possiamo lottare, ma arriviamo a venerdì e cerchiamo di capire come va per mettere tutto assieme. Una doppietta sarrebbe perfetta”. La speranza dei due piloti è di riuscire a progredire grazie agli aggiornamenti che la SF-24 porterà in pista, che non sono pochi. “Proviamoci”, hanno ripetuto all’unisono i due piloti della rossa.

Leclerc e Sainz all’unisono per la Ferrari: “Vogliamo provare a vincere”

“Vogliamo provare a vincere, anche se questo è un momento duro e poi la McLaren è forte. Abbiamo i tifosi, corriamo in casa e abbiamo novità che porteremo in pista”, ha continuato Charles Leclerc in vista del GP D’Italia a Monza. “Sarebbe un sogno ripetere ciò che è successo cinque anni fa, essere qui è bellissimo ed è sempre qualcosa di unico”, le sue parole.

Tornando al Gran Premio di Olanda, il monegasco ha poi spiegato di aver lavorato duramente con tutto il team per analizzare le ultime performance e puntare a miglioramenti significativi: “Ci siamo messi a cercare di capire perché il sabato è andato storto e la domenica bene. Il Gp è stata una sorpresa positiva. Avevo detto che sarebbe stato un miracolo il podio ed è successo”.

