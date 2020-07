Che Dio ci aiuti 6/ Anticipazioni: Francesca Chillemi rivela un nuovo ingresso nel cast

Che Dio ci aiuti 6 ci sarà, ormai questa è una certezza, ma nelle ultime ore sono apparse anche numerose novità. Tra queste c’è la presenza di una nuova attrice nel cast. Nelle sue storie di Instagram Francesca Chillemi ha mostrato il suo volto: “Saluta, perché a te non ti conoscono ancora. Le sarà la new entry di Che Dio ci aiuti 6, Isabella Mottinelli“. Al momento però non si sa che ruolo interpreterà nelle nuove puntate della serie con Elena Sofia Ricci protagonista nel ruolo di Suor Angela. Di certo la mossa della Chillemi è stata avvallata dalla produzione che spera di far aumentare l’hype attorno al cast della nuova stagione della serie. Staremo a vedere quali novità emergeranno nelle prossime settimane.

Che Dio ci aiuti 6, chi è Isabella Mottinelli?

È veramente difficile scoprire sul web qualcosa su Isabella Mottinelli new entry nel cast di Che Dio ci Aiuti 6. La ragazza ha un profilo da 465 follower su Instagram con pochissime informazioni. Tra queste scopriamo che ha studiato alla Civica Scuola del Teatro Paolo Grassi. Giovane e bellissima si farà amare sicuramente dal pubblico con i suoi occhi profondi e il volto angelico. Si capisce inoltre da Instagram che si tratta di una persona solare e simpatica che posa sempre sorridente e piena di vita. Staremo a vedere cosa accadrà con il debutto in una produzione importante che le permetterà di acquisire sicuramente un po’ di notorietà. La speranza ovviamente è che questa possa essere solo la prima di tante splendide esperienze.



