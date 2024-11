Che Dio ci aiuti 8 anticipazioni, Elena Sofia Ricci annuncia il ritorno di Suor Angela

La nuova stagione di Che Dio ci aiuti tornerà in onda nell’autunno del 2026 e, dopo l’addio di Elena Sofia Ricci che sin dalla prima stagione ha vestito i panni di Suor Angela la protagonista assoluta sarà Francesca Chillemi, che dà il volto ad Azzurra Leonardi che da ragazzina superficiale e frivola è diventata sempre più matura e responsabile fino a prendere i voti per diventare suora. Da mesi però si vociferava il possibile ritorno di Elena Sofia Ricci ed adesso è arrivata la conferma proprio dall’attrice toscana: nelle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 8 Suor Angela ci sarà.

Nel dettaglio proprio in questi minuti, Elena Sofia Ricci sul suo profilo Instagram ufficiale ha postato un carosello di foto che la ritraggono nei camerini con tanto di scritta ‘Suor Angela’ e l’eloquente didascalia: “Ci sono cascata di nuovo!” Inutile dire che in pochissimi minuti il post dell’attrice è stato sommerso da like e commenti di entusiasmo e felicità: “Sei tu la protagonista della serie. Senza Suor Angela non ha senso.” Insomma smessi da poco i panni della profiler Teresa Battaglia l’attrice è pronta per indossare nuovamente il velo. Tuttavia non sarà presente in tutte le puntate ma solo in alcune compatibilmente con gli altri impegni dell’attrice.

Elena Sofia Ricci torna in Che Dio ci aiuti 8: “Da Suor Angela facevo fatica a separarmi”

L’addio di Suor Angela a Che Dio ci aiuti ha scioccato e sorpreso tutti i fan della serie ma la staffetta con Francesca Chillemi ha stata accolta positivamente dai telespettatori che hanno continuato a premiare la serie con ottimi ascolti. “Non ho mai fatto serie per più di tre/quattro stagioni, sono allergica alla ripetitività. Ma da Suor Angela facevo fatica a separarmi. Vedremo nel futuro che farò, resto quell’attrice che vuole continuare a fare altro, ma chissà” aveva rivelato in quell’occasione l’attrice. Successivamente, però, il primo a lanciare lo spoiler di un ritorno di Suor Angela in Che Dio ci aiuti 8 era stato il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “Elena Sofia Ricci, infatti, tornerà a vestire i panni di Suor Angela, anche se solo per un cameo. L’attrice è stata infatti sul set per tre giorni di riprese”. Ed adesso è finalmente arrivata l’attesa conferma dall’attrice.

