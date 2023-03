Che Dio ci aiuti 8, ci sarà?/ “Stiamo già parlando delle nuove stagioni”

Che Dio ci aiuti 8: ci sarà una nuova stagione?

Questa sera, giovedì 16 marzo, si conclude la settimana stagione di “Che Dio ci aiuti”, la fortunata fiction prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction. La stagione ha segnato l’uscita di scena di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), protagonista delle prime sei stagioni. Anche il personaggio di Suor Costanza, interpretata da Valeria Valenti, è stato “ridimensionato”. La nuova coppia protagonista è quella formata da Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi), che dopo la morte di Guido e del figlio adottivo Davide, ha deciso di farsi suora, e dalla new entry Suor Teresa Monachini, interpretata da Fiorenza Pieri.

Muffa e cibi scaduti: 1 mensa scolastica su 3 irregolare/ Blitz Nas: 341 "bocciature"

“Che Dio ci Aiuti 7” arriva all’ultima puntata con una media di circa 4,3 milioni di spettatori e il 22.8% di share, numeri buoni ma inferiori a quelli a cui la serie aveva abituato, quando Suor Angela e Suor Costanza erano protagoniste. La prima puntata della settima stagione, infatti, è stata seguita da ben 5,3 milioni di telespettatori (28.2%).

Mamma filma figlio che piange per i troppi compiti/ Video sfogo: "Ma i prof?"

Che Dio ci aiuti 8: tutto pronto per nuovi episodi

Nonostante il calo di ascolti, “Che Dio ci aiuti” è già stat confermata per l’ottava stagione. “Stiamo già parlando delle nuove stagioni”, ha detto Luca Bernabei di Lux Vide a Tv Sorrisi e Canzoni in merito alle fiction “Che Dio ci aiuti”, “Don Matteo” e “Un Passo dal Cielo”. Nel finale della settima stagione di “Che Dio ci aiuti” assisteremo al definitivo passaggio di testimone tra Suor Angela (guest star della puntata) e Azzurra, che prenderà i voti. La ex fashion vicdim indosserà finalmente il velo, ma non ha ancora scelto il suo nome da suora: verrà rivelato nel finale o bisognerà aspettare l’ottava stagione? Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, l’attrice Francesca Chillemi ha scherzato sul futuro del suo personaggio: “Se aspira a diventare madre superiora? Ma pure vescovo o addirittura Papa! Per lei, Papa, ignorante come è, è un nome femminile visto che finisce con la lettera A. Staremo a vedere, gli sceneggiatori sono matti e capaci di tutto…”.

LEGGI ANCHE:

Studenti picchiati fuori scuola: preside mette classe in Dad/ "C'è troppa tensione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA