Elena Sofia Ricci verso il ritorno in Che Dio ci aiuti 8

I fan dovranno pazientare ancora qualche mese per rivedere sul piccolo schermo le avventure di Che Dio ci aiuti, che tornerà con la sua ottava stagione nel 2025. La settima stagione è stata caratterizzata dall’addio di Elena Sofia Ricci, memorabile interprete della protagonista Suor Angela, che ha ceduto il testimone alla sua “erede” Francesca Chillemi che veste i panni di Azzurra Leonardi. Ma ci sarà la possibilità di rivedere l’iconica attrice? E soprattutto, quali saranno gli importanti cambiamenti che il pubblico dovrà aspettarsi da questa nuova ed attesissima stagione?

Come riportato da TV Sorrisi e Canzoni, le riprese di Che Dio ci aiuti 8 sono iniziate a Roma ormai da diverse settimane: Francesca Chillemi è confermatissima nei panni della protagonista Azzurra, ma c’è una novità che riguarda invece proprio Elena Sofia Ricci. L’attrice, infatti, è stata sul set per tre giorni di riprese e “tornerà a vestire i panni di Suor Angela, anche se solo per un cameo“.

Che Dio ci aiuti 8, i cambiamenti della nuova stagione

D’altronde Elena Sofia Ricci ha sempre nutrito un profondo amore per la sua Suor Angela e, nonostante l’addio a Che Dio ci aiuti, continua ad essere indissolubilmente legata al personaggio. “Separarsi da Suor Angela è doloroso però nella vita ho imparato che la parola fine si può mettere ma si può togliere si può rimettere fino alla fine…quindi chissà. Lasciare un personaggio che si è tanto amato è sempre doloroso“, aveva raccontato l’attrice a Da noi… a ruota libera lo scorso anno, parlando dell’addio alla fiction.

Tra le novità dell’ottava stagione, riporta sempre Tv Sorrisi e Canzoni, si registrano il debutto della new entry Giovanni Scifoni e l’addio di Pierpaolo Spollon. Il giovanissimo attore, già star di Doc – Nelle tue mani, ha deciso nell’ultimo periodo di concedersi un temporaneo ritiro dal set e dalla sua attività lavorativa: “Ho deciso di fermarmi adesso, per mezzo anno. Perché corriamo, corriamo, corriamo… Ma dove andiamo? Mi sono messo a chiedermelo e quindi ho deciso di fermarmi e pensare un pochino a me stesso e alla mia famiglia”.