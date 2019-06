Che storia è la musica, Ezio Bosso/ Diretta e ospiti: porta Beethoven su Rai3

Ezio Bosso presenta: Che storia è la musica

Ezio Bosso sarà il protagonista di una serata evento in onda su Rai3 domenica 9 giugno a partire dalle 20.35 e intitolata Che storia è la musica. Un appuntamento che vedrà protagonisti lo stesso Bosso coaudiuvato da Angelo Bozzoloni. Una sfida musicale molto affascinante per Bosso che sarà chiamato a combinare i tempi televisivi a quelli musicali delle Sinfonie n. 5 e n. 7 di Beethoven. Il tutto sarà eseguito con l’orchestra della Europa Filarmonica. Il direttore di Rai 3, Stefano Coletta, ha precisato che non assisteremo ad un concerto, l’obiettivo è infatti quello di raccontare la musica affiancandola alle metafore della vita. I protagonisti saranno in pratica tutte le componenti presenti in studio: il Direttore, la sua Orchestra, il pubblico e gli ospiti provenienti da diverse realtà. L’evento sarà trasmesso dal Teatro Verdi di Busseto e durerà tre ore e mezza.

Gli ospiti di Che storia è la musica

Il maestro Ezio Bosso, inoltre, regalerà al pubblico una chicca eseguendo in anteprima una composizione composta da lui stesso: In Her Name, The Sea Rain, interpretata dal violino di Anna Tifu. L’intenzione del programma è quella di mostrare una sincerità di fondo senza nascondere tutti i momenti, anche faticosi, nel dirigere e condurre da parte di Ezio Bosso. Nel corso della serata interverranno vari ospiti sul palco del Teatro Verdi di Busseto. Tra loro, il comico Luca Bizzarri, Enrico Mentana, Gino Strada, Nicoletta Mantovani, Roby e Alessandra Facchinetti, Alfonso Signorini, il rugbista Andrea Lo Cicero, Anna Tifu, Andrea Zanotti e il Coro della Sosat. Bosso, attraverso un’intervista concessa al portale di Tv Sorrisi e Canzoni, ha anticipato alcuni dettagli dello spettacolo: “Lo spettacolo è incentrato sull’esecuzione della Quinta e Settima sinfonia di Beethoven, che sono composte da quattro tempi: allegro, allegro con brio, andante con moto e allegro presto. Al termine di ognuno, un ospite si siede accanto a me e discuteremo del suo rapporto con la musica, delle sensazioni che ha provato e del significato del movimento della sinfonia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA