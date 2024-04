Che tempo che fa: chi sono gli ospiti di questa sera/ Fabio Fazio assente: cos’è successo

Torna in serata l’atteso appuntamento con la diretta di “Che tempo che fa“, il programma in onda tutte le domeniche su canale Nove, presentato (come ormai da tradizione consolidata) dal volto familiare di Fabio Fazio, accompagnato da Filippa Lagerback e dalla fedele Luciana Littizzetto. La diretta è prevista, sempre come d’abitudine, per le ore 20:30 sulla nona emittente italiana, anche se in realtà quella di oggi sarà una puntata di “Che tempo che fa” abbastanza particolare, dato che sarà assente (con grande dispiacere dei fan) Fabio Fazio.

Comunque, nonostante l’assenza dell’apprezzato conduttore, gli spettatori non troveranno ad aspettarli nessun altro, dato che Discovery (ovvero il proprietario del canale Nove) ha scelto di mandare in onda un ‘Best of..‘ della stagione che si è conclusa poco prima di Pasqua. Da diverse settimane, infatti, molti avranno notato l’assenza di “Che tempo che fa” dalla programmazione televisiva, dato che per il periodo pasquale si è scelto di lasciare i tre conduttori (e tutti gli assistenti davanti e dietro le quinte) liberi. Fortunatamente, insomma, Fabio Fazio non sembra aver contratto nessuna malattia, ma secondo alcune voci si trova ancora in vacanza, anche se nessuno sa esattamente in quale parte d’Italia o del mondo si trovi in questo momento.

Chi sono gli ospiti di questa sera di “Che tempo che fa”

Trattandosi di un Best of (che in italiano è traducibile con ‘Il meglio di..’) di “Che tempo che fa” in serata non sono previsti ospiti in studio, ma verranno mandate in onda alcune interviste fatte nell’ultimo anno tra le più apprezzate dagli spettatori. Chi li ha persi potrà recuperare gli interventi di Martin Scorsese, ma anche di Wim Wenders e di Papa Francesco, anche se la lunga lista di ospiti passati per lo studio di Fabio Fazio include anche (tra gli altri) Mahamood, Chiara Ferragni, Enrico Mentana e Sabrina Ferilli.

Serata particolare, insomma, per tutti i fan che attendevano trepidanti il ritorno in onda di “Che tempo che fa”, dato che troveranno parti di interviste che, probabilmente, hanno già seguito nelle scorse settimane. Comunque sia, l’appuntamento rimane fissato per le ore 20:30, sempre sull’emittente Nove, ma chi si troverà fuori casa potrà anche seguire il Best of di “Che tempo che fa” grazie alla diretta streaming sul sito ufficiale del canale. La prossima domenica, invece, tornerà un nuovo (imperdibile) appuntamento con tanti ospiti, che non sono ancora stati anticipati ma che, sicuramente, riserveranno ai telespettatori qualche sorpresa.











