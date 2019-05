Che tempo che fa/ Ospiti e anticipazioni: Enrico Brignano e Cesare Cremonini

Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 26 maggio, alle 20.35 su Raiuno. Fabio Fazio, affiancato dalle inseparabili compagne d’avventura Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, è pronto ad accogliere tutti gli ospiti della serata. Dopo Luigi Di Maio, i Thegiornalisti, Pierfrancesco Favino e Heather Parisi che sono stati i protagonisti della scorsa puntata e che hanno incollato davanti ai teleschermi 4.058.000 spettatori pari al 16.9% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.479.000 (14%), anche questa sera, alla scrivania di Fabio Fazio, ci saranno importanti personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Nel giorno dedicato alle elezioni europee, invece, non ci sarà nessun rappresentante politico. Chi saranno, dunque, gli ospiti della puntata odierna? Andiamo a scoprire tutti i nomi.

CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DEL 26 MAGGIO

Dopo il collegamento della settimana scorsa dalla sua casa di Bologna, Cesare Cremomini, questa sera, arriva nello studio di Che tempo che fa per presentare il tour negli stadi che partirà nel 2020, anno in cui il cantautore bolognese taglierà il traguardo dei 40 anni. Alla scrivania di Fabio Fazio, inoltre, ci sarà anche Enrico Brignano che, dopo aver festeggiato il suo compleanno il 18 maggio, si racconterà tra carriera e vita pivata, parando anche del rapporto con la compagna Flora Canto e con la loro bambina Martina. Proprio in occasione del suo compleanno, l’attore ha pubblicato una foto in cui appare insieme alla compagna e alla figlia scrivendo: “È bello svegliarsi dopo 53 anni e sentirsi dire Aguuuliii Papaaà!!!… e poi ancora Buon Compleanno amore mio… E io penso”Grazie Dio per questo regalo”.

CHE TEMPO FA CHE: ROBERTO BAGGIO TRA GLI OSPITI

Tra gi ospiti della puntata odierna di Che tempo che fa ci saranno anche grandi sportivi. Alla scrivania di Fabio Fazio, infatti, siederà uno dei numeri 10 più importanti del calcio italiano come Roberto Baggio. E ancora Jean Todt, oggi Presidente della Fia, Federazione internazionale dell’automobile e storico dirigente sportivo e che, in 16 anni di lavoro in Ferrari ha contribuito a far vincere 14 mondiali di Formula 1 e 106 Gran Premi. Questa sera, invece, non ci sarà Il Tavolo di Che tempo che fa. La trasmissione di Fabio Fazio, infatti, chiuderà intorno alle 22.50 per lasciare spazio ad uno speciale di Porta a Porta dedicato alle elezioni europee.



