Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti: da Cesare Cremonini ai The Giornalisti

Domenica 19 maggio, alle 20.35 su Raiuno, va in onda una puntata imperdibile di Che tempo che fa in cui sarà dato ampio spazio alla musica italiana con alcuni degli artisti più amati e apprezzati degli utimi anni sia dagi addetti ai lavori che dal pubblico. Alla scrivania di Fabio Fazio che, come sempre sarà affiancato fa Filippa Lagerback e da Luciana Littizzetto, siederanno grandi nomi del mondo della politica, della musica, del cinema e della teevisione che si racconteranno tra vecchi ricordi e nuovi progetti. Ad aprire la puntata sarà Luigi di Maio che, ad una settimana dalle elezioni europee, farà il punto sulla situazione del Movimento 5 Stelle, ma sarà a musica a vera, grande protagonista dea puntata odierna di Che tempo che fa. Quali saranno, dunque, gli altri ospiti? Andiamo a scoprirlo insieme.

CHE TEMPO CHE FA: TUTTI GLI OSPITI DE 19 MAGGIO

Fabio Fazio si prepara a sbancare gli ascolti ospitando nella puntata di questa sera di Che tempo che fa grandi artisti. Due nomi su tutti hanno già scatenato l’entusiasmo dei fans. Stiamo parlando di Cesare Cremonini e dei Thegiornalisti. Il cantautore bolognese parlerà del nuovo tour 2020 che lo porterà ad esibirsi in alcuni degli stadi italiani più importanti d’Italia come lo stadio San Siro di Milano, l’Olimpico di Roma, lo stadio Olimpico di Torino, l’Artemio Franchi di Firenze e l’Arena delle Vittorie di Bari. I Thegiornalisti, invece, presenteranno il nuovo singolo “Maradona y Pelé”, scritto da Tommaso Paradiso e che si prepara a diventare un nuovo tormentone estivo. Spazio, poi, a Pierfrancesco Favino e al regista Marco Bellocchio nelle sale dal 23 maggio con “Il traditore”, film che racconta la storia di Tommaso Buscetta, unico titolo italiano in concorso al Festival di Cannes. E ancora Heather Parisi e Gad Lerner in onda dal 3 giugno su Rai3 con il programma “L’Approdo”.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

A seguire ci sarà, poi, il consueto appuntamento con “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo” con Gigi Marzullo, Orietta Berti, il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica. Al Tavolo, ospiti del padrone di casa Fabio Fazio ci saranno poi: Diego Abatantuono, Daniele Liotti, protagonista del film “Duisburg – Linea di Sangue”, in onda il prossimo 22 maggio su Raiuno, la super campionessa italiana di biathlon Dorothea Wierer, Max Tortora, Giovanna Bizzarri voce e pianoforte dello storico programma di Gigi Marzullo “Sottovoce”, e, per finire, Ale & Franz.



