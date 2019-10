Che tempo che fa/ Ospiti: John Travolta, Renzi e Teo Teocoli da Fabio Fazio

Quali sono gli ospiti e le anticipazioni di Che tempo che fa? Fabio Fazio torna nella seconda rete di Casa Rai1 in onda a partire dalle 19.30 con “Che tempo che farà”. Dalle 21.00 invece, spazio per la classica versione dello show con la presenza in studio di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili. Nella prima parte, il conduttore sarà al fianco del Mago Forest. Con loro ci saranno come sempre: Ale e Franz e l’inviato speciale Gigi Marzullo. Ospiti di questa parentesi: Teo Teocoli ed Elena Barolo. Per quanto riguarda l’angolo delle interviste, Fazio avrà modo di parlare con Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo autori del libro “Il coraggio e l’amore. Giustizia per Stefano: la nostra battaglia per arrivare alla verità” in uscita il 22 ottobre a distanza di 10 anni dalla morte del fratello di Ilaria, Stefano Cucchi. Successivamente, dalle 21 si aprirà la versione classica dello spettacolo che vedrà arrivare in scena un grandissimo volto del cinema americano tanto amato dal pubblico di ogni età.

Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni

Fabio Fazio nel corso del nuovo appuntamento di Che tempo che fa in onda dalle 21 sulla seconda rete di Casa Rai, avrà modo di intervistare John Travolta. L’attore vincitore Golden Globe e Emmy Award e due volte nominato ai Premi Oscar, avrà modo di essere intervistato per raccontare anche la sua partecipazione al Festival del Cinema di Roma dove riceverà un Premio Speciale. Interprete di pellicole cult come: “Pulp Fiction”, “La febbre del sabato sera” e “Grease”, svelerà dettagli inediti e non. Spazio poi per Matteo Renzi, leader di Italia Viva che farà il punto dopo la chiusura della Leopolda. Ospiti in studio da Fazio anche il regista premio Oscar Gabriele Salvatores con Valeria Golino e Giulio Pranno attori del film in uscita “Tutto il mio folle amore”. Poi ci saranno anche Enrico Brignano e Hazal Koyuncuer, portavoce della comunità curda milanese. Per l’angolo della musica arriveranno Benji & Fede. Al Tavolo poi, oltre a Nino Frassica, Gigi Marzullo e Mago Forest, troveremo nuovamente Benji & Fede e ancora: Marisa Laurito, Marco Lodadio e Teo Teocoli ed Elena Barolo.

