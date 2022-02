Checco Zalone a Sanremo 2022/ Ospite Festival: tra risate e polemiche all’Ariston

CHECCO ZALONE OSPITE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022

Checco Zalone sarà tra i grandi ospiti della nuova edizione del Festival di Sanremo 2022. C’è grande attesa per assistere al carico incredibile di risate che porterà alla manifestazione canora. L’attore comico è stato proprio di recente al centro di una piccola bufera mediatica a causa di un video in compagnia di Amadeus volto proprio a pubblicizzare l’apparizione.

Nello specifico, i due hanno scherzato con varie battute sulla possibilità dell’attore di calcare il palco dell’Ariston, con Checco Zalone reo di aver pronunciato una battuta che ha destato lo stupore e il dissenso di qualcuno. Nello specifico, l’artista della comicità riferendosi al presentatore avrebbe utilizzato un tono denigratorio nei confronti di un emittente televisiva locale, ovvero Telelombardia.

CHECCO ZALONE A SANREMO 2022: L’ULTIMA POLEMICA

Le parole di Checco Zalone hanno colpito negativamente il direttore e conduttore del canale sportivo e di informazione Fabio Ravezzani che si è detto deluso in mancanza delle scuse da parte dei due protagonisti del video. L’attore comico è sempre stato lontano dalle dinamiche della visibilità televisiva e non solo, nonostante il grande successo che riesce a riscuotere con ogni lavoro cinematografico.

Per questa ragione da diverso tempo non rilascia interviste dedicate ai suoi lavori o questioni legate alla sua vita privata. Attualmente è legato in matrimonio con Mariangela Eboli da ben 15 anni. Con quest’ultima ha messo al mondo le sue due figlie di nome Gaia e Greta.

