Cheerz e Lavazza: i regali di oggi Vodafone Happy Friday/ Stampe foto e capsule caffè

Cheerz e Lavazza, sono questi i due grandi protagonisti del Vodafone Happy Friday odierno. Per la giornata di oggi, venerdì 24 aprile, torna puntuale l’iniziativa del gestore rosso, che permette appunto ai propri clienti affezionati di ottenere dei premi sotto-forma di regali o di sconti vari. Come anticipato sopra, fra i protagonisti di oggi vi è la nota azienda di caffè Lavazza: Vodafone regalerà a tutti gli iscritti al proprio servizio, la possibilità di ottenere fino ad 80 capsule in regalo, acquistando 4 confezioni da 36 capsule di Lavazza a Modo Mio, escluso il caffè Suerte. Nel caso in cui il cliente procedesse all’acquisto, potrà ottenere in cambio fino a 5 confezioni dai formati 12/16 capsule in omaggio. Il secondo regalo riguarda invece Cheerz, sistema per stampare le foto. Nel dettaglio si potranno ottenere ben 25 stampe in regalo. Per ottenere il primo sconto, bisognerà inserire il codice apposito nella pagina Lavazza dedicata.

CHEERZ LAVAZZA, ECCO COME OTTENERE I REGALI DI VODAFONE HAPPY FRIDAY

Nel secondo caso, invece, ci si potrà recare sul sito di Cheerz, oppure, scaricare l’applicazione ufficiale dello stesso servizio, quindi selezionare le 25 stampe in regalo, e inserire il codice ricevuto grazie a Vodafone. Una volta conclusa l’operazione, il cliente riceverà un’email in cui gli verrà comunicata la data di consegna delle proprie foto stampate. Il codice di sconto potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 maggio di quest’anno, e sarà valido per diversi formati di stampa, a cominciare da quello “vintage”, 8×10 centimetri, passando per le stampe classiche regolari in formato 11.5×15.2 cm, e infine, per le stampe quadrate in formato 10.1×10.1. L’unica spesa che il cliente dovrà sostenere sarà quella di spedizione, che andrà in base al peso delle stesse fotografie (gratis se superiore ai 50 euro). Ricordiamo ai lettori che per usufruire di questi premi firmati Vodafone, bisognerà essere iscritti al programma Happy Friday, e per farlo basterà scaricare l’app, oppure, procedere attraverso il sito. Ovviamente bisognerà essere clienti del gestore rosso.



