Adidas con Vodafone Happy Friday/ Buono di 30 euro o 25% di sconto su shop online

Adidas e Vodafone insieme per Happy Friday. La nota compagnia telefonica nella giornata di oggi, 21 febbraio 2020, sta proponendo ai clienti iscritti al programma “Vodafone Happy” un buono sconto sullo shop online di Adidas. I clienti possono quindi scegliere un coupon di 30 euro o un buono sconto del 25 per cento. In entrambi i casi bisogna inserire il codice ricevuto nel campo “codice promozionale” nella sezione dedicata al riepilogo dell’ordine, dopo aver inserito i prodotti nel carrello, quindi prima di effettuare il pagamento. Il codice scelto potrà essere usato entro il 13 marzo 2020, ma non sarà valido sui prodotti personalizzati di Adidas o su quelli che si trovano nella sezione Outlet. Inoltre, questo sconto non può essere cumulato con altre promozioni e può essere usato solo una volta. Chi sceglie il codice sconto del 25 per cento potrà usarlo senza limite minimo di spesa, ma non sarà valido per le spese di spedizione, che comunque sono gratuite per ordini superiori ai 50 euro.

ADIDAS CON VODAFONE HAPPY FRIDAY: GLI SCONTI

Chi sceglie il coupon di 30 euro che Vodafone offre con Happy Friday, potrà usarlo per una spesa minima di 100 euro, alle stesse condizioni del codice sconto. In entrambi i casi i codici vanno riscattati entro le 23:59 di oggi e saranno utilizzabili entro il 13 marzo 2020. Se il cliente dovesse smarrire il codice Adidas ricevuto via sms da Vodafone potrà recuperarlo nello storico della sezione Vodafone Happy sull’app ufficiale MyVodafone. Ma non è da escludere che altri clienti della compagnia telefonica ricevano premi diversi. Tra l’altro fino al 28 febbraio 2020 l’iniziativa Vodafone Happy Land permette di vincere diversi prodotti in modalità instant-win e di partecipare ad un’estrazione finale. È un concorso a premi con un primo tentativo giornaliero gratuito, disponibile per chi possiede una SIM ricaricabile o abbonamento, purché sia iscritto al programma Vodafone Happy. Dopo la partecipazione giornaliera gratuita, si può giocare al costo di 99 centesimi di euro per ogni giocata, ricevendo 10 giga di traffico dati per 48 ore, con l’opzione Happy 10 Giga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA