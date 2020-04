Dplay Plus con Happy Friday/ Vodafone regala per 60 giorni la tv streaming Discovery

Pubblicità

Come ogni venerdì, anche per oggi, 17 aprile 2020, sono arrivati i regali di Vodafone dell’iniziativa Happy Friday. Per la giornata di oggi, decisamente “funesta”, il gestore di telefonia mobile ha deciso di regalare due mesi della piattaforma streaming Dplay Plus, in partnership con Discovery Channel. Per usufruire del particolare regalo, bisognerà innanzitutto essere dei clienti Vodafone, secondariamente, essere iscritti all’iniziativa Happy Friday. Per farlo vi basterà scaricare l’app dedicata, My Vodafone, o eventualmente, andare sul sito e seguire le istruzioni. Il premio è “ritirabile” dalle ore 00:00 di oggi, venerdì 17 aprile, fino alle 23:59, e l’iniziativa è proposta anche ai clienti Happy Friday Business. Una volta che si avrà accesso al regalo, si riceverà un codice coupon da utilizzare entro il 30 aprile, riscattabile in apposita pagina di Dplay.com riservata appunto all’iniziativa di Vodafone.

DPLAY PLUS CON HAPPY FRIDAY VODAFONE: TUTTI I CANALI PRESENTI NEL PACCHETTO

Come detto sopra, attivando il codice potrete visionare per 60 giorni in maniera totalmente gratuita la piattaforma streaming, dopo di che, il tutto si trasformerà in maniera automatica in un abbonamento da 2.99 euro al mese, iva inclusa, delle durata di un anno. Se invece non voleste sfruttare questa promozione, dovrete disdire il servizio 24 ore prima della scadenza della prova gratuita, quindi, non oltre i 59 giorni dalla data di attivazione. Qualora voleste sottoscrivere la promozione annuale, dopo un anno il prezzo crescerà a 3.99 euro al mese. Dplay Plus comprende tutti i canali del panorama Discovery, a cominciare da Discovery Channel, Discovery Science, Investigation Discovery, Animal Planet e BBC, più una serie di contenuti on demand. Inoltre, compresi nell’offerta, i classici canali in chiaro, leggasi Real Time, DMAX, Nove, HGTV, Food Network, Motor Trend, Giallo, K2 e Frisbee.



