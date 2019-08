Chef Gianfranco Vissani/ Chi è? Ecco cosa lo differenzia dai giudici di Masterchef

Chef Gianfranco Vissani divide ed è amato allo stesso tempo, soprattutto da chi non vede l’ora di vederlo in tv, dove tornerà stasera per Vero e più vero. Anche se il piccolo schermo può annoverarlo fra le icone di grido dei fornelli, Vissani ha precisato in più occasioni di voler essere considerato innanzitutto per il suo mestiere e poi per le apparizioni televisive cosa che spesso nel verso opposto è stata imputata ai giudici di Masterchef. Lo dimostra il dito che ha puntato negli scorsi mesi contro altri due cuochi di primo piano che guidano un programma culinario o rubriche a tema: Alessandro Borghese e chef Rubio. Vissani di certo non usa il freno a mano quando si tratta di dire la sua, tanto che si auto-definisce il Che Guevara della ristorazione italiana. Un vero rivoluzionario e reuccio della sua Casa Vissani, il tempio che ha eretto a Baschi sulla riva del Lago di Corbara. Gianfranco Vissani però non esita a sfruttare il piccolo schermo per condividere la sua passione per l’arte di saper lavorare e cucinare ogni pietanza. “Più lo intervistano e più va fuori da ogni schema”, ha detto poco tempo fa riguardo a chef Rubio durante uno dei tanti interventi su Rai Radio2, tramite lo show I Lunatici. La colpa del collega sarebbe l’eccessiva visibilità e considerazione data dalla stampa? Secondo Vissani è proprio così, ma ad alimentare la polemica è stata in realtà un’affermazione precedente di Rubio che ha rivelato che droga e cucina andrebbero a braccetto. Almeno per qualche stella del fornello.

Chef Gianfranco Vissani, Vero e più vero: la similitudine tra Medicina e Cucina

Gianfranco Vissani ha ben chiaro quale similitudine ci sia fra la Medicina e la Cucina. Molto sottile il parallelismo, anche se entrambe le arti possono contare su bisturi e pinzette. “Abbiamo perso uno dei cinque sensi: il gusto”, dichiara tempo fa a Quotidiano.net, attaccando ancora una volta chi riesce a fare lo chef in tv ma non nella vita reale. La passione per la cucina per lo chef che Bruno Vespa nominò simpatizzante dei DS è sempre andata di pari passo a quella per le donne. Appena lo scorso marzo Vissani è finito nel vortice del gossip, a causa di un presunto flirt con Elisa Isoardi, scatenato da un abbraccio nato lontano dalla corte de La Prova del Cuoco. Ovvero da quel programma che non ha solo regalato una rinforzata di popolarità ad Antonella Clerici, ma che ha anche permesso proprio a Vissani di parlare di cucina e sapori, dispensare consigli e affrontare tante sfide. Nel frattempo lo chef si aggiudica un altro premio, grazie al DiVino Festival che pochi giorni fa ha preso vita a Castelbuono. Il riconoscimento è internazionale, il Gusto divino – premio don Mario Fiasconaro e come ricorda Il Giornale di Sicilia gli è stato consegnato per il grande contributo nel mondo enogastronomico, al pari di Marisa Fumagalli, giornalista del Corriere della Sera. Intanto sui social tutto tace, sintomo che il pluristellato fa qualche apparizione solo ogni tanto, magari per consigliare il locale del collega Gennaro Amitrano. “Un’esperienza unica”, sottolinea infatti per mettere in luce due delle location più suggestive di Capri. Qualche giorno prima invece lo chef ha regalato un video a tema tramonto a tutti i follower che lo seguono su Instagram. “Le migliori ore d’oro in un panorama sensazionale”, scrive in questo caso. Clicca qui per guardare il video di Gianfranco Vissani.

