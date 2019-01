Gianfranco Vissani: “Basta donne, costano”/ Lo chef si prende un anno sabbatico: “Non mi interessano più”

Gianfranco Vissani si prende «una pausa» dalle donne. Un anno sabbatico per lo chef 68enne, che ha fatto il suo annuncio ai microfoni di Radio Radio. «Penso che gli uomini della mia generazione debbano piuttosto imparare a riscoprire il rapporto con se stessi». Quindi, Vissani ha deciso di dire basta alle donne anche per imparare a prendersi cura di sé a prescindere dal rapporto con l’altro sesso. Lo chef, noto anche per le sue doti di corteggiatore, ha precisato che «non dipende da una storia andata male o da una sofferenza specifica nei confronti di una donna». Si tratta invece di «un’esigenza più alta di ritrovare se stesso in un vero e proprio viaggio individuale». E allora Vissani vuole «riscoprire questa dimensione fanciullesca di sentimenti platonici». Ma questo non vuol dire che intenda cancellare le donne dalla sua vita, «per un anno sabbatico io e loro potremmo limitarci a guardarci da lontano».

GIANFRANCO VISSANI: “BASTA DONNE, COSTANO”

L’annuncio di Gianfranco Vissani è destinato a far discutere, perché lo chef ha usato anche parole forti. Non si è infatti limitato a parlare del viaggio individuale e della dimensione fanciullesca da riscoprire, ma ha specificato alcuni dei motivi per i quali dice basta alle donne. E riguardano la gestione di una relazione nella quotidianità. «Con le donne dico basta e faccio un passo indietro: non voglio che mi rompano più le uova nel paniere, stiano dove sono, si facciano coprire dalla muffa e dalle formiche ma da questo momento a me le donne non interessano più». Vissani sostiene che gli uomini possano trovare cose piacevoli da fare senza rivolgersi al sesso femminile. «Possiamo divertirci anche senza una donna, tra amici, a tavola e così quando vai a cena quello che paghi è quello che hai consumato tu e non devi averle sempre a carico. Le donne costano e tanto». Siamo pronti a scommettere che queste ultime dichiarazioni creeranno un po’ di scompiglio…

