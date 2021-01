Chef Nino Rossi, chi è?/ I sapori della Calabria arrivano a Masterchef Italia

Lo Chef Nino Rossi sarà l’ospite della puntata di Masterchef Italia in onda oggi, 14 gennaio 2021, su Sky Uno. Il vincitore della Mistery Box si troverà di fronte al cuoco stella Michelin con il Qafiz di Santa Cristina d’Aspromonte e potrà avere dei vantaggi, scoprendo direttamente con lui i segreti dei piatti che poi tutti gli altri dovranno preparare. Questo premio sicuramente si rende determinante per chi si troverà poi dunque ad affrontare la sfida successiva con la consapevolezza già dei procedimenti per la preparazione dei suoi piatti. Andiamo però a scoprire un po’ più da vicino lo chef calabrese che porterà in televisione il sapore di una cucina nostrana.

Chef Nino Rossi, chi è? La sua cucina

Sicuramente di fronte allo chef Nino Rossi ci troveremo ad ammirare dei piatti straordinari, d’altronde non si ottiene per caso una stella Michelin. L’artista dei fornelli porterà la sua Calabria a Masterchef Italia, presentando ai concorrenti tre suoi piatti. La sua terra emerge dai suoi piatti in un mix di tradizione e innovazione. Risulta banale pensare alla cucina calabrese come solo a quella dei sapori piccanti, ma sono molte le delizie che offre una terra straordinaria e ancora incontaminata. L’obiettivo è quello di dare lustro anche al made in Italy da sempre protagonista di questa trasmissione.



