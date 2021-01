Masterchef Italia 10, Ed. 2021/ Diretta ed eliminato: ospite lo chef Nino Rossi

ANTICIPAZIONI MASTERCHEF ITALIA 2021 PUNTATA 14 GENNAIO

La gara di Masterchef Italia 2021 entra ufficialmente nel vivo. Giovedì 14 gennaio, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108), sul canale 455 del Digitale Terrestre e su Now TV, va in onda la quinta puntata del talent show culinario più famoso della televisione. Dopo le eliminazioni di Irish e Sedighe, i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli apriranno nuovamente la cucina di Masterchef Italia per sottoporre i concorrenti ancora in gara alle prossime sfide. Solo i più bravi riusciranno a staccare il biglietto che regala l’accesso alla sesta puntata. Per portare a casa il titolo di Masterchef Italia 10, tutti i concorrenti dovranno dimostrare di avere non solo talento culinario, ma anche la capacità di gestire gli imprevisti che possono sorgere in cucina.

I CONCORRENTI DI MASTERCHEF ITALIA 2021

Dopo le sorprendenti eliminazioni di Irish e Sedighe, questa sera, nella cucina di Masterchef Italia 10, si sfideranno: Maxwell Alexander, Francesco Aquila, Valeria Caserta, Cristiano Cavolini, Antonio Colasanto, Azzurra D’Arpa, Federica Di Lieto, Monir Eddardary, Jia Bi Ge, Francesco Genovese, Eduard Lora Alcantara, Daiana Meli, Ilda Muja, Alessandra Nioi, Igor Nori, Marco Piccolo e Irene Volpe. Chi sarà il nuovo eliminato?

LE PROVE DELLA PUNTATA DI OGGI

La Mistery Box della quinta puntata di Masterchef Italia 2021 avrà come protagonisti gli ingredienti afrodisiaci. I concorrenti dovranno riuscire a preparare un piatto che esalti il sapore degli ingredienti proposti e il vincitore avrà un vantaggio importante per l‘Invention Test che avrà come ospite lo chef Nino Rossi che presenterà tre suoi piatti. Chi trionferà con la Mistery Box potrà apprendere i segreti della cucina dello chef Rossi e potrà assegnare agli altri concorrenti il piatto da replicare. La prova dell’Invention Test metterà a dura prova i concorrenti che si misureranno così con la cucina calabrese. Il vincitore dell’Invention Test sarà il capitano di brigata nella prova in esterna.

MASTERCHEF ITALIA 2021, LA PROVA IN ESTERNA

Nel quinto appuntamento della decima edizione di Masterchef Italia la prova in esterna si svolgerà a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Le due brigate, quella rossa e quella blu dovranno misurarsi con la realizzazione di un piatto tipico della zona. Come sempre, la brigata vincente accederà alla prossima puntata mentre i concorrenti della brigata perdente dovranno affrontare il Pressure Test al termine del quale, i giudici Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli decreteranno l’eliminato della puntata.



