Chef Rubio Vs Chiara Ferragni/ “Black Lives Matters? Per due like farebbero di tutto”

Chef Rubio colpisce ancora. L’esperto di cucina è ormai noto per la sua vena polemica che, in questi mesi, ha colpito molti volti dello spettacolo. Questa volta nel mirino dello chef è finita Chiara Ferragni. La famosa influencer insieme al marito Fedez e ad altre note influencer ha preso parte alla manifestazione tenutasi a Milano domenica 7 giugno a favore del movimento Black Lives Matters. Rubio ha storto però il naso di fronte a questa partecipazione e su Twitter, dopo aver condiviso le foto di Chiara pronta alla manifestazione, ha scritto: “Il fallimento della piazza è tutto negli scatti da poser di persone che non sanno un ca**o della vita e per du’ like farebbero di tutto! Fuck Racism cosaaaaaaaa! Cosaa! Brand ambulanti seguiti da pecore sempre di più assomiglianti a pappagalli. Le bestemmie, quelle mai troppe.”

CHEF RUBIO ATTACCA: CHIARA FERRAGNI RISPONDERÀ?

Parole pesanti quelle di Chef Rubio, rivolte in primis a Chiara Ferragni ma anche ad altre figure come quelle della moglie di Fedez che sono scesi in campo in queste modalità. Al momento l’influencer non ha però risposto alle critiche lanciate dal noto chef televisivo. Sta di fatto che la partecipazione di volti noti alle manifestazioni a nome Black Lives Matters ha come conseguenza il dare loro un lustro e una visibilità ancora maggiore. L’uccisione di George Floyd in America ha d’altronde scatenato una vera e propria rivolta, le cui conseguenze si notano, come si può vedere, anche nel nostro paese.

Il fallimento della piazza è tutto negli scatti da poser di persone che non sanno un cazzo della vita e per du’ like farebbero di tutto! Fuck Racism cosaaaaaaaa! Cosaa! Brand ambulanti seguiti da pecore sempre di più assomiglianti a pappagalli. Le bestemmie, quelle mani troppe. pic.twitter.com/zE2H1Xvuhh — Chef Rubio (@rubio_chef) June 8, 2020





