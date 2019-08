Chef Rubio vs Federico Fashion Style/ “Furto Rolex, come sapevi che erano nigeriani?”

Non si placa la polemica attorno alla vicenda del furto a scapito di Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri. Anche Chef Rubio è intervenuto dopo che nei giorni scorsi il primo aveva denunciato sui social di essere stato derubato del suo Rolex da parte di alcuni stranieri. I fatti si sarebbero consumati in corso Como a Milano, quando gli sarebbe stato sottratto il ricco regalo fatto dall’amica Valeria Marini. Nelle sue Storie di Instagram, il volto del programma di Real Time, Il Salone delle Meraviglie, aveva detto: “Vi voglio parlare di una cosa che mi è accaduta. Stamattina stavo facendo colazione in Corso Como. Vengo accerchiato da due ragazzi marocchini. Io non sono razzista, mi si avvicina uno e mi dice delle cose che non ricordo più bene. E dopo un secondo mi hanno rubato il Rolex”. Quindi, riferendosi ai presunti ladri di colore, aveva aggiunto: “Perchè non se ne vanno al Paese loro?”. In un post social – poi cancellato – Federico Fashion Style aveva parlato di “senegalesi”. Chiaramente non sono mancate le accuse di razzismo e sebbene la maggior parte dei suoi follower abbiano manifestato grande solidarietà, a non credere alla sua versione è invece stato Chef Rubio, volto di Dmax, che ha sferrato un duro attacco contro uno dei protagonisti di Real Time.

CHEF RUBIO VS FEDERICO FASHION STYLE SUL FURTO DEL ROLEX

Aveva chiesto giustizia, Federico Fashion Style, vittima di un grave furto a Milano. A suo dire, “un tizio nigeriano” gli avrebbe strappato il suo Rolex dal braccio “nella frazione di un secondo”. Quanto basta, però, per distinguere la nazionalità del ladro. Su questo punto lo ha attaccato Chef Rubio che, in risposta al suo post social ha commentato (come riporta oggi GossipBlog): “Come sapevi che era nigeriano? Parli il nigeriano? Riconosci i nigeriani dalle caratteristiche fisiche? Ah ok… i ne*ri essendo tutti uguali uno vale l’altro… capisco”. Quindi, sempre in tono polemico, ha proseguito: “Se vuoi la mia, secondo me non era manco nero ma non è neanche questo il problema. Il problema è che te sei messo in posa da str***o a fa la vittima per raccogliere like e sta cosa non ti fa per niente onore. De gente brutta ce n’è tanta in giro e te sei il capo”. Il riferimento è ad una foto di Federico in cui si era fatto immortalare in quel di Milano, appoggiato ad una bici del servizio locale. Chef Rubio, di contro, mentre infiammava la polemica social sul furto del Rolex, era in visita sulla Open Arms con Richard Gere a dare supporto ai migranti bloccati al lardo di Lampedusa.

