Chernobyl la serie/ Anticipazioni 25 giugno: il Governo nasconde il disastro, ma…

Chernobyl – La Serie va in onda questa sera, su La7, con due nuovi episodi. Si tratta di una miniserie composta da cinque episodi che racconta il più grande disastro atomico della serie. Dopo il debutto della settimana scorsa con 1 milione e mezzo di telespettatori, la serie targata HBO e Sky torna in onda con gli epidosi 3 e 4. Negli episodi in onda questa sera, il Governo sovietico sarà alle prese con il disastro atomico. Nonostante la tragedia dalle dimensioni gigantesche, il Governo cercherà di minimizzare la situazione. In realtà, il numero delle vittime aumenterà così come quello delle persone contaminate. Un didastro atomico che rischia di macchiare l’immagine del Paese e che il Governo cercherà di nascondere. Su quanto accaduto, però, continueranno le indagini. In particolare, Legasov e Khomyuk cercheranno di scoprire le cause del disastro atomico mentre la moglie incinta del vigile del fuoco Vasily che ha tentato di salvare la gente la notte del disastro si contaminerà.

Anticipazioni Chernobyl La serie 25 giugno

Nell’episodio 3 dal titolo Open Wide – O Earth si scopre che c’è il rischio che le acque del fiume Dnepr possano essere contaminate. Legasov, nel frattempo, continua ad indagare sull’accaduto e riesce ad inviare Khomyuk in un ospedale di Mosca, dove, dai morenti Toptunov e Akimov scopre che l’impianto è esploso dopo che Akimov ha avviato l’arresto di emergenza. Lyudmilla, mentendo sulla sua gravidanza, riesce a restare accanto al marito Vasily che, dopo la morte, viene sepolto in una fossa comunque. Nell’episodio 4 dal titolo The happiness of all mankind, i residenti vengono evacuati da una ampia zona intorno a Chernobyl mentre sono in corso le operazioni di decontaminazione. Allontanandosi dalle cimici del KGB, Shcherbina e Legasov informano Khomyuk che dovranno testimoniare come esperti nel processo contro Djatlov, Bryukhanov e Fomin. Legasov, nel frattempo, scopre di dover partecipare alla riunione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica per raccontare la verità su quanto accaduto a Chernobyl.



