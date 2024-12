Ed Sheeran, cantante inglese nato del 1991 ad Halifax, è nato in una famiglia: dedita alla cultura e alla bellezza: il papà, John, è un curatore d’arte, mentre la mamma, Imogen Lock, una designer di gioielli. L’amore per la musica, in lui, è nato molto presto: ha infatti imparato a suonare la chitarra quando era appena un bambino, cominciando a scrivere canzoni già durante la sua esperienza alla Scuola Thomas Mills High di Framlingham. Inoltre, nel corso dell’infanzia e della prima adolescenza, era solito recarsi con i genitori a concerti, come quello di Damien Rice in Irlanda, o ancora ascoltando i cd di Van Morrison nei suoi numerosi viaggi a Londra.

Nel corso della sua carriera, Ed Sheeran è finito anche a processo con l’accusa di plagio per ben tre volte. La prima volta il brano incriminato è stato”Thinking Out Lou”, che avrebbe copiato in parte dal brano “Let’s Net in On” di Marvin Gaye. Il processo penale che ne è conseguito ha visto condannato il cantante inglese a una sanzione economica per plagio. La seconda volta, invece, è stato accusato di aver plagiato “Amazing” di Matt Cardle per la composizione di “Photograph”: in questo caso Ed Sheeran ha patteggiato. Infine la terza accusa è relativa all’aver copiato in parte la melodia di “No Scrubs” del gruppo TLC per “Shape of you”: in questo caso, il cantante britannico ha aggiunto nei crediti del brano anche i tre artisti della band TLC.

Ed Sheeran, chi è: “Sono caduto in depressione”

Ed Sheeran, nel corso della sua vita, ha ottenuto enormi successi professionali ma ha sofferto anche di depressione: “Mi sentivo come se stessi annegando, con la testa sott’acqua, guardando in alto ma non riuscendo a risalire per prendere aria”, ha detto il cantautore. I problemi mentali, per l’artista britannico, sono arrivati dopo la morte di un suo caro amico.