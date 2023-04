Cherry Seaborn, moglie di Ed Sheeran e la malattia/ “Lei ha migliorato la mia vita”

Ed Sheeran e l’incontro con la moglie Cherry Seaborn

Cherry Seaborn, è la moglie Ed Sheeran. Un grande amore tra il cantautore e l’amica di infanzia che non si sono mai lasciati. La coppia ha due figli: Lyra Antarctica Seaborn e Jupiter Seaborn. I due si sono conosciuti quando erano entrambi ragazzini, visto che Cherry è una amica di infanzia del cantautore che proprio sui social ha parlato della compagna dicendo: “siamo molto felici e innamorati, anche i nostri gatti sono felici come una Pasqua”. Una donna che è stata anche musa e fonte di ispirazione per il brano “Perfect”, una delle ballad più belle della sua carriera. L’incontro tra i due è avvenuto alle scuole a Suffolk, ma tra i due non è stato amore a prima vista almeno non per Cherry che era già fidanzata con un altro ragazzo.

Qualche anno dopo però è nata la scintilla e da anni i due sono inseparabili. Dal loro amore sono nati anche due splendidi figli: la primogenita Lyra Antarctica Seaborn e recentemente la seconda figlia. “Volevamo farvi sapere che abbiamo avuto un’altra splendida bambina. Siamo terribilmente innamorati di lei, e siamo davvero al settimo cielo per essere diventati in 4” ha scritto l’artista sui social.

Ed Sheeran e la malattia della moglie Cherry Seaborn

“Tutto nella mia vita è migliorato da quando è arrivata Cherry”. Con queste parole Ed Sheeran ha parlato della moglie e compagna di vita Cherry Seaborn che ha dovuto affrontare anche un momento molto difficile della sua vita. Proprio l’artista ha parlato della malattia della moglie quando, durante la seconda gravidanza, le è stato diagnosticato un tumore che avrebbe potuto curare solo la nascita della seconda figlia. Sono stati mesi di grandi paure per entrambi, mentre Ed improvvisamente si è ritrovato a dover dire addio anche ad un suo caro amico.

“Ho lavorato su Subtract per un decennio, cercando di scolpire l’album acustico perfetto, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere. Poi, all’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, in definitiva, il modo in cui vedevo la musica e l’arte” – ha scritto l’artista sui social precisando – “nel giro di un mese, a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, senza cure fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal, un fratello per me, è morto improvvisamente e mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore. Stavo attraversando una spirale di paura, depressione e ansia. Mi sentivo come se stessi annegando, con la testa sotto la superficie, guardando in alto ma non riuscendo a sfondare per prendere aria”.











