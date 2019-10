Cheryl Alley moglie Ron Howard/ Non avrebbe dovuto funzionare nulla tra noi, invece..

Cheryl Alley è la moglie di Ron Howard, il regista Premio Oscar ospite speciale della nuova puntata di “Che tempo che fa” il programma condotto da Fabio Fazio. Il regista è sentimentalmente legato alla sceneggiatrice da ben 44 anni. Lo scorso 7 giugno 2019, la coppia ha festeggiato il 44° anniversario di matrimonio a conferma di come il loro amore sia ancora oggi uno dei più longevi e duraturi nel mondo di Hollywood. Intervistato da People, il regista del documentario dedicato a Pavarotti ha dichiarato: “La gente dice:” Come hai fatto? “Non esiste una tecnica. Non esiste altra tattica se non la comunicazione è davvero importante. Devi imparare a comunicare e avere conversazioni difficili in modi costruttivi”. Non solo, Ron Howard ha anche sottolineato come la fortuna giochi un ruolo fondamentale nel far incontrare due persone che poi possono decidere o meno di crescere insieme: “e non penso che tu può forzarlo”.

Cheryl Alley moglie di Ron Howard: amore a prima vista

La storia d’amore tra Cheryl Alley e Ron Howard è nata da subito. A raccontarlo è stato proprio il regista di “A beautiful Mind” che a HuffPost ha confessato: “mi sono sentito davvero fortunato quando ci siamo incontrati”. Un incontro avvenuto tra i due quando erano ancora due adolescenti, ignari del loro futuro e dei progetti di vita. “È pazzesco. Eravamo adolescenti, non avrebbe dovuto funzionare” ha detto Ron durante un’intervista. Sta di fatto che poco dopo il loro primo incontro la coppia ha deciso giovanissima, a soli 22 anni di sposarsi: “neanche questo avrebbe dovuto funzionare, eppure ha funzionato davvero”. Sicuramente a giocare a favore della coppia è stata la “compatibilità” come ha spiegato lo stesso regista, ma anche la “buona pazienza” della moglie che da 44 anni è al suo fianco. Un amore importante da cui sono nati anche quattro figli: Bryce Dallas Howard che ha seguito le orme della famiglia e lavora come attrice, il 32 enne Reed Howard e i gemelli di 34 anni Paige Carlyle Howard, Jocelyn Howard. La famiglia Alley – Howard hanno cresciuto i loro figli fuori Hollywood a Greenwich, nel Connecticut, e negli ultimi anni hanno accolto cinque nipoti.

Ron Howard nostalgico sui social: la foto con la moglie Cheryl Alley

Parlando della moglie Cheryl Alley, Ron Howard ha detto: “è incredibilmente solidale e lo è sempre stata. La nostra compatibilità ha resistito a tutti i tipi di esperienze”. Proprio così, la sceneggiatrice americana da 44 anni vive accanto al regista premio Oscar che proprio recentemente ha voluto ricordare il loro primo incontro postando sui social una vecchia foto di loro giovanissimi al primo appuntamento. “Non voglio tenerlo come se avessi una sorta di segreto interiore” – ha scritto il regista – “perché mi sono sentito davvero fortunato quando ci siamo incontrati”. Non solo, il regista parlando del matrimonio con la sceneggiatrice ha detto: “la connessione degli Howards è stata immediata e dura da oltre quattro decenni. Questo è un modello di matrimonio da cui prendere ispirazione!”.



