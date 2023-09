CHI È ALESSANDRO, EX COMPAGNO DI BEATRICE LUZZI/ “Abbiamo cresciuto i nostri figli da soli, senza aiuti”

Beatrice Luzzi si racconta nel corso della puntata del Grande Fratello 2023 del 25 settembre. Prima di incontrare i suoi figli Valentino ed Elia, l’attrice rivive brevemente la storia con il suo ex Alessandro e la nascita dei due bambini. Così racconta: “Ce li siamo tirati su da soli io e Alessandro, senza babysitter perché non avevamo soldi e neanche voglia ci fossero”.

Arriva poi il momento dell’incontro con i suoi figli e sono loro a raccontare qualche dettagli, citando proprio Alessandro: “Papà è fierissimo di te, ti seguiamo sempre da casa.” Beatrice d’altronde ha già sottolineato in precedenza che i rapporti col suo ex sono ottimi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Alessandro, l’ex compagno di Beatrice Luzzi e padre dei suoi due figli

Sono in arrivo per Beatrice Luzzi delle grandi emozioni nella Casa del Grande Fratello. Nella puntata del 25 settembre 2023 l’attrice potrà riabbracciare i figli, di cui ha già parlato in varie occasioni nel corso di questa avventura ancora agli inizi. I due figli dell’attrice sono il frutto dell’amore con l’ormai ex compagno Alessandro.

Beatrice ha incontrato Alessandro quando aveva 37 anni ed è stato per loro subito amore, tanto che pochi mesi dopo l’attrice aspettava il primo figlio. “[…] quando ho conosciuto Alessandro, il padre dei miei figli, ho sentito immediatamente che era il padre dei miei figli. Senza paura.” ha raccontato Luzzi nella Casa del Grande Fratello.

Beatrice Luzzi e il rapporto con l’ex marito: “Siamo una famiglia”

Il loro amore è però finito, anche se Beatrice ha ammesso che, ad oggi, rimangono una famiglia per i loro figli: “Non siamo più coppia ma siamo genitori al 100%, facciamo famiglia, facciamo tutte le cose. Lui viene tutti i giorni, fa la spesa, porta i ragazzi a fare sport, andiamo il weekend insieme, però abita in un’altra casa da tre anni.” In merito ad un possibile ritorno di fiamma, Beatrice però non ha chiuso le porte: “Adesso non c’è niente da recuperare, potrebbe essere eh? Però è senza confini, non bisogna darsi troppe strutture, troppe definizioni, l’importante è l’energia.”

