Chi è Alessandro Rorato, ultimo compagno di Sandra Milo: perché si sono lasciati?/ La differenza d’età

Sandra Milo aveva 90 anni lo scorso 29 gennaio 2024 quando, con dolore, è emersa la notizia della sua scomparsa. Nonostante l’avanzare dell’età e il calvario della malattia, nei suoi ultimi anni di vita l’attrice non si è risparmiata tanto nell’ambito professionale quanto sul fronte sentimentale. Come racconta Il Messaggero, il suo ultimo compagno e amore corrisponde al nome di Alessandro Rorato, 37 anni più giovane di Sandra Milo.

Chi è Sandra Milo, com’è morta l’attrice/ Il figlio Ciro: “Ha fatto di tutto per noi…”

Della storia d’amore tra Sandra Milo e il compagno Alessandro Rorato non si conoscono molti dettagli: insieme hanno protetto quella liaison dalle ingerenze mediatiche ma il rapporto pare fosse scandito da grande rispetto e amore. L’attrice lo apprezzava per le sue peculiarità, per il suo essere, senza dare peso agli stereotipi sui limiti anagrafici. Come racconta il portale di informazione, Sandra Milo amava di Alessandro Rorato – ultimo compagno – la semplicità e il suo essere “un gran lavoratore”.

Azzurra De Lollis, figlia Sandra Milo: “Mia madre ha pianto solo il giorno prima di morire”/ “La malattia…"

Sandra Milo e l’ultimo compagno Alessandro Rorato

L’amore tra Sandra Milo e l’ultimo compagno Alessandro Rorato non è stato però scandito dal lieto fine. Diverso tempo prima della scomparsa dell’attrice la liaison è giunta al termine ma sui fattori che possono aver inciso nella rottura non sono reperibili curiosità e informazioni. Discreto è stato l’amore tra loro e coerentemente lo è stata anche la fine di quell’idillio.

Come spiega Il Messaggero, la differenza d’età potrebbe aver contribuito alla rottura tra Sandra Milo e l’ultimo compagno Alessandro Rorato. Proprio l’attrice potrebbe aver deciso – consigliata dai figli – di dare un volto diverso a quel rapporto. Pare infatti che quel sentimento d’amore si sia trasformato in sincera e rispettosa amicizia, un rapporto durato fino alla triste scomparsa dell’attrice nonostante, proprio nel periodo del lutto, l’uomo abbia scelto il silenzio piuttosto che unirsi all’amore che mediaticamente è stato celebrato in nome della grande e indimenticabile Sandra Milo.

Ciro De Lollis: "Mamma Sandra Milo? Ecco come ha reagito quando ha saputo di avere un tumore"/ "Mi manca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA