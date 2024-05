Chi è Sandra Milo, com’è morta l’attrice/ Il figlio Ciro: “Ha fatto di tutto per noi…”

Il suo scudo, la sua arma, il suo ‘marchio di fabbrica’: il sorriso. Sandra Milo era quasi criticata per la sua genuinità, per il suo modo placido e quasi ingenuo di vivere la sua quotidianità, la professione. Fortunatamente i più hanno capito come per l’attrice quella fosse una vera e propria arte, un tratto distintivo che l’ha portata a fare breccia nel cuore degli appassionati e di eccellere in qualsiasi settore. Dalla recitazione alla conduzione, viveva ogni suo ruolo senza mai filtrare la sua persona e raccontandosi in tutta la sua splendida naturalezza.

Sandra Milo è morta il 29 gennaio di quest’anno: una scomparsa ancora troppo recente per viverla con lucidità. Un dolore vivido per i figli, Debora, Ciro e Azzurra che con la madre avevano un rapporto splendido, simbiotico. “… A chi non l’ha conosciuta racconterei come una madre che ha fatto di tutto e di più per noi figli” – raccontava Ciro, figlio di Sandra Milo, il triste giorno dei funerali – “A volte ha interrotto il lavoro, era sempre presente, ci portava a scuola tutte le mattine, ci veniva a prendere a qualsiasi ora della notte e non ci ha mai fatto pesare niente…”

La vita di Sandra Milo è stata ricca, scandita da opportunità professionali uniche ma l’amore è il vero motore che ha accompagnato la sua esistenza. Nel privato non si è mai risparmiata, sempre pronta a donare tutta se stessa per il bene altrui soprattutto nel ruolo di madre per i figli Ciro, Debora e Azzurra. L’attrice è arrivata 4 volte al grande passo del matrimonio: da giovanissima si legò a Cesare Rodighiero ma dopo pochi giorni giunse alla separazione ricorrendo all’annullamento presso la Sacra Rota.

Il secondo matrimonio di Sandra Milo risale a diversi anni dopo quella prima unione nuziale e corrisponde al nome dell’ex marito Moris Ergas. Con il produttore ha dato alla luce la sua primogenita, Debora. Il terzo matrimonio è invece con Ottavio De Lollis, padre dei suoi ultimi due figli: Ciro e Azzurra. L’ultima unione nuziale si è realizzata invece con Jorge Ordonez: stando a quanto racconta Today, il loro matrimonio è ancora oggi oggetto di ‘mistero’ a dispetto delle conferme della stessa attrice. Sandra Milo, dopo un lungo calvario alle prese con la malattia – un tumore ai polmoni – ci ha lasciati il 29 gennaio del 2024 all’età di 90 anni.











