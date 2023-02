Chi è Alessia, la figlia di Attilio Romita/ Vita privata e rapporto col padre

Attilio Romita e sua figlia Alessia: “Abbiamo un feeling meraviglioso”

Attilio Romita, nel bene e nel male, è stato certamente tra i protagonisti assoluti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip forse anche a dispetto delle premesse. Il noto giornalista non era per nulla scontato che riuscisse a farsi largo tra le vicende e i giovani presenti nella Casa del GF Vip, come invece è poi accaduto. Dalla relazione amichevole con Sarah Altobello alle vicissitudini con la moglie, Mimma Fusco, la storia di Attilio Romita al reality è stata decisamente ricca e non sono mancati anche i riferimenti agli affetti a lui più chiari, come la figlia Alessia.

E’ stato proprio Attilio Romita a menzionare sua figlia Alessia nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, ponendo l’accento sullo splendido rapporto nonostante piccoli intoppi: “Con lei ho un feeling meraviglioso, ci adoriamo anche se litighiamo tantissimo“. Sulla giovane non sono reperibili ulteriori informazioni, non avendo seguito le orme paterne dal punto di vista professionale. La giovane Alessia sarebbe una dipendente della nota multinazionale Tempo, oltre ad essersi laureata in marketing presso l’Università LUISS di Roma.

Attilio Romita e i timori dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip: “Il parere di mia figlia…”

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, precisamente nel suo ingresso in studio post eliminazione, Attilio Romita ha poi offerto un ulteriore contributo in riferimento al suo rapporto con sua figlia Alessia. Nello specifico, il giornalista ha spiegato come la sua preoccupazione sia ora rivolta al parere non solo della moglie ma anche della figlia rispetto al suo percorso al GF Vip: “Prima di partire per il Grande Fratello Vip mia figlia Alessia mi ha mandato un messaggio: o vai al Grande Fratello o perdi una figlia“.

Con tali parole, Attilio Romita ha sottolineato le difficoltà nell’approcciare all’esperienza già palesi ancor prima di iniziare il suo percorso al GF Vip. Il giornalista ha poi spiegato: “Capite bene che la situazione non era facile e non lo è ancora: temo che questa mia performance al Grande Fratello abbia rafforzato la negatività del parere di mia figlia. Speriamo bene…”. In ogni caso, il giornalista sarà nuovamente in studio nella prossima puntata e, come anticipato a Mattino Cinque, potrebbe raccontare ai telespettatori quali siano state in effettivo le impressioni a caldo sia della figlia Alessia che di sua moglie, Mimma Fusco.











