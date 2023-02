Antonella Fiordelisi smentisce il padre su Gianluca Benincasa/ “Relazione sana”

Antonella Fiordelisi difende Gianluca Benincasa: le sue parole

Antonella Fiordelisi ha smentito il padre, Stefano Fiordelisi, riguardo Gianluca Benincasa verso cui l’uomo ha persino presentato un esposto. La schermidora, inconsapevole delle dinamiche fuori dal Grande Fratello Vip 2022, ha preso le difese del suo ex in confidenza ad Antonino Spinalbese.

L’ex di Belen ha parlato con Antonella Fiordelisi riguardo al rapporto “poco sano” che ha con Edoardo Donnamaria. Come riporta Blogtivvu, la schermidora dichiara: “Ma siamo ancora litigati, anche se parliamo e ci confrontiamo. Non è che la situazione sia cambiata chissà quanto. Ci sono dei problemi, dobbiamo capire le cose che non vanno bene. Abbiamo fatto l’esempio di Micol e Tavassi. Io li ho sempre visti come due amici, non vedevo l’attrazione fisica. Alla fine si vogliono bene e si rispettano. Lui non si infastidisce se Micol si bacia con altri. Invece tra noi c’è molta gelosia, da parte di entrambi.” Poi aggiunge: “Io non ho mai avuto rapporti sani tranne con l’ultima persona prima di entrare qui…”. Nonostante quanto detto dal padre, la schermidora conferma di aver avuto un bel rapporto con il suo ex Gianluca Benincasa.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono di nuovo in crisi, la coppia ha passato un San Valentino tra liti e lacrime. La loro discussa relazione è colma di tira e molla, incomprensioni e gelosie che stanno tenendo banco al Grande Fratello Vip 2022.

Antonella Fiordelisi stanca della situazione con il volto di Forum, si è sfogata con Martina Nasoni: “Mi sono fatta un film con Edoardo: oggi mi aspettavo una sorpresa, qualcosa, invece abbiamo litigato”. Esordisce così l’influencer che aggiunge: “Purtroppo lui non è la persona giusta: anche se siamo innamorati non possiamo stare insieme, ci facciamo del male. Non funziona così l’amore“.











