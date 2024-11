Bianca Guaccero e il rapporto con la figlia Alice: “Mi mettevo al centro di tutto, poi…”

Bianca Guaccero, conduttrice e attualmente concorrente di Ballando con le Stelle, ha una bambina, Alice, di dieci anni, che è una sua grande fan e che la segue assiduamente nel corso della sua avventura nel programma, dove tra l’altro ha trovato l’amore nel suo ballerino, Giovanni Pernice. “Mi segue con passione e mi rincuora: ‘Mamma, se questo passo non ti riesce, non ti preoccupare, c’è Giovanni’. Oppure: ‘Anche se sbagli, non succede nulla…’”, ha raccontato la Guaccero al Corriere.

La bambina, nata dall’amore con Dario Acocella, suo ex marito, ha cambiato profondamente Bianca e in particolare il suo egocentrismo. “Prima mi mettevo al centro di tutto, da quando c’è lei ho spostato il baricentro anche nelle piccole cose” ha rivelato la conduttrice. Dunque, dieci anni fa, con la nascita di Alice, è cambiato il mondo di Bianca, che ha imparato a mettere al centro dell’attenzione proprio la sua bambina.

Alice, figlia di Bianca Guaccero: “Una cosa mi fa soffrire…”

Bianca Guaccero è diventata mamma di Alice dieci anni fa. Dall’amore con Dario Acocella, poi terminato, è venuta dunque al mondo la bambina che è sempre venuta al primo posto nonostante la storia sia finita. “Dopo quattro anni sono riuscita a trovare un equilibrio con il papà di Alice, noi abbiamo tutelato la bambina sempre da tutto“ ha raccontato la conduttrice. La separazione tra la Guaccero e l’ex marito è arrivata quando Alice aveva appena tre anni: “Abbiamo cercato di non farle vivere i momenti brutti” ha spiegato. Nonostante ciò, c’è una cosa che proprio fa soffrire Bianca: “È che lei non potrà mai vivere quei momenti che invece io durante la mia infanzia ho vissuto, come guardare un film sul divano con mamma e papà”.