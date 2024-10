La figlia di Bianca Guaccero è anche la sua prima tifosa a Ballando con le stelle 2024

Bianca Guaccero sta facendo del suo meglio a Ballando con le Stelle 2024, un’avventura che la showgirl vuole vivere con un pizzico di sana ambizione. A sostenerla c’è soprattutto la figlia Alice, dieci anni il prossimo novembre; una piccola grande fan di cui Bianca non può proprio fare a meno. “Mi segue con passione e mi rincuora: ‘Mamma, se questo passo non ti riesce, non ti preoccupare, c’è Giovanni’. Oppure: ‘Anche se sbagli, non succede nulla…'”, il racconto della Guaccero in una intervista all’edizione barese del Corriere.

Dove ha parlato anche delle questioni di cuore, affrontando il tema fidanzato: “Sono single, ma non voglio attribuire aggettivi a questo status, come felice o triste. Perché essere single è un mondo, che racchiude tante cose”, ha detto Bianca nel corso dell’intervista.

“Chi sarà in grado di scardinare questo mondo, avrà il mio cuore”, ha assicurato la Guaccero tra una risata e l’altra. L’amore, evidentemente, non è al primo posto per l’aspirante ballerina, che però tiene aperta ogni porta senza pregiudizi. La concentrazione attualmente è rivolta a Ballando con le Stelle, un impegno televisivo che le ha già “rubato” tra chili.

“Devo mangiare perché qui ho perso tre chili chili in un mese. Mi sveglio nel cuore della notte e mangio i cornetti”, ha rivelato. Tornando poi sul tema del fidanzato, Bianca ha assicurato che terrà tutti aggiornati se dovessero esserci novità: “Se e quando arriverà un fidanzato lo dirò. Così aspetterete altri trent’anni…”, ha ironizzato.